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支持陳歐珀爭取下屆宜蘭縣長提名？游錫堃澄清

2017-03-31  12:43

［記者游明金／宜蘭報導］前行政院長游錫堃今回宜蘭，談及民進黨下屆宜蘭縣選舉提名整合問題，外傳他支持立委陳歐珀參選，游錫堃澄清「在黨內初選過程，我不會去支持特定人選」。

前行政院長游錫堃今天回宜蘭參加第十一屆噶瑪蘭獎啟動儀式，會後媒體詢問，下屆民進黨宜縣長提名，整合似乎出現困難；游說，這突顯宜蘭縣民進黨人才濟濟，民進黨成立超過三十年，有一套 行之有年的遊戲規則，透過這樣的初選，一定能夠產生最理想的人選，來參加下屆縣長選舉。

他強調，民進黨一定會很負責任，提供出最理想的人選，希望在未來當選後，為宜蘭做更多的事情，他相信民進黨的遊戲規則，這行之有年，不會有整合問題。

媒體詢問，「外面傳聞游錫錫堃支持立委陳歐珀參選，院長有支持特定人選嗎？」游說，初選過程，他不會去支持特定人選，但任何人出線，只要是民進黨提名，他一定全力支持。

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  • 前行政院長游錫堃談及民進黨下屆宜蘭縣選舉提名整合問題，外傳他支持立委陳歐珀，游錫堃澄清「在黨內初選過程，我不會去支持特定人選」。 （記者游明金攝）

    前行政院長游錫堃談及民進黨下屆宜蘭縣選舉提名整合問題，外傳他支持立委陳歐珀，游錫堃澄清「在黨內初選過程，我不會去支持特定人選」。 （記者游明金攝）

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