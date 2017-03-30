柯P連夜搭機赴印度考察 這照片被網友讚爆...

柯文哲搭乘經濟艙出國考察，獲得不少網友讚賞。（圖片擷取自「柯文哲」臉書）

2017-03-30 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為推銷觀光與響應新南向政策，展開了東南亞國家參訪之旅。在結束一天半的泰國行程後，柯P在臉書上發文，表示將要前往印度觀光考察，但許多網友馬上發現，柯P竟搭乘經濟艙出訪，紛紛在底下留言大讚。

柯文哲在臉書上寫到，「結束了一天半的泰國考察行程，在機場喝了一杯咖啡之後，我們連夜搭機前往南亞，展開印度的城市觀光推廣與產業考察之旅！好，出發。」並附上一張正在機上閱讀的照片。

網友留言表示，「經濟艙給推！！」、「有沒有那麼悲慘啦！連夜出發，省錢省成這樣」、「經濟艙市長！太辛苦了，真感動」、「好精實！這才是考察該有的樣子！」、「讚啦...不浪費人民納稅錢的柯P」。