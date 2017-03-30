| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴格達傳自殺炸彈攻擊 爆炸至少17死60傷 好消息！ 2月製造業燈號轉「綠燈」 3年來首顆 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

柯P一句「香港很無聊」 引發港網友論戰...

柯文哲出訪東南亞，受邀到「泰國台大」朱拉隆功大學劇場聽取簡介。（北市府提供）

2017-03-30  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日展開東南亞參訪之旅，藉此推銷觀光以及響應政府新南向政策。但柯P昨天抵達泰國後，竟脫口說出「香港一個小島有什麼好看的？」看似失言的一句話卻意外引發香港網友熱烈討論，不少人反而認為柯P並沒有說錯。

柯文哲昨日在泰國參訪時，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦建議台灣應加強宣傳，若成功的話，泰國遊客人數有望超越香港，但柯後來被問到台灣與香港的差異時，語出驚人地說「香港很無聊，一個小島有什麼好看的」、「太平山都不知爬上去幾次」。

雖然北市府事後緊急緩頰，但這樣的發言不免讓人覺得柯P再一次失言。只是這番言論引起香港網友討論，不少人反而贊同柯的看法，「柯P講事實」、「我土生土長香港人都覺得無景點」、「真話通常好難聽」、「從前我們有無數句話反駁他。但今天的確沒有，他正確」、「連香港人都受不了香港，還好意思叫人來。」但也人批評柯P說「無氣量和國際視野」、「柯為抬高自己地方，踩低人家的確有點小家」、「老實講，台北更無趣。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 泰國 觀光 香港
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：柯P一句「香港很無聊」 引發港網友論戰...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.