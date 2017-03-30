柯P一句「香港很無聊」 引發港網友論戰...

柯文哲出訪東南亞，受邀到「泰國台大」朱拉隆功大學劇場聽取簡介。（北市府提供）

2017-03-30 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日展開東南亞參訪之旅，藉此推銷觀光以及響應政府新南向政策。但柯P昨天抵達泰國後，竟脫口說出「香港一個小島有什麼好看的？」看似失言的一句話卻意外引發香港網友熱烈討論，不少人反而認為柯P並沒有說錯。

柯文哲昨日在泰國參訪時，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦建議台灣應加強宣傳，若成功的話，泰國遊客人數有望超越香港，但柯後來被問到台灣與香港的差異時，語出驚人地說「香港很無聊，一個小島有什麼好看的」、「太平山都不知爬上去幾次」。

雖然北市府事後緊急緩頰，但這樣的發言不免讓人覺得柯P再一次失言。只是這番言論引起香港網友討論，不少人反而贊同柯的看法，「柯P講事實」、「我土生土長香港人都覺得無景點」、「真話通常好難聽」、「從前我們有無數句話反駁他。但今天的確沒有，他正確」、「連香港人都受不了香港，還好意思叫人來。」但也人批評柯P說「無氣量和國際視野」、「柯為抬高自己地方，踩低人家的確有點小家」、「老實講，台北更無趣。」