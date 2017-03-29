蔣介石像又被斬首 建國隊：台灣不需景觀垃圾

兩名男子與遭斬首的蔣像合照。（翻攝自臉書）

2017-03-29 16:34

〔記者鄭景議／台北報導〕繼日前新北市中和區「飛駝新村」內的蔣介石銅像遭斬首後，台北市內湖安康街聖明宮前的蔣介石銅像今凌晨也被斬首；「台灣建國工程隊」今日上午在臉書發表聲明，除了表示是自己所為外，更說「到現在還在崇拜蔣像的台灣，在國際有識之士眼中，已經不是用"民族恥辱"可以說明的了」，「台灣不需要這種政治偶像+景觀垃圾!」

由「台灣建國工程隊」上傳的照片可以看出，兩名男子蒙面戴帽，頭上掛著GoPro攝影機，手持竹竿綁菜刀，將蔣介石銅像的頭砍斷，砍斷後兩人還手持蔣像首級比讚拍照；「台灣建國工程隊」在臉書表示，1945年以來，台灣這個充滿國民黨加中華民國連體嬰般黨國不分，價值觀混亂的地方，蔣介石被黨國體制下的教育系統，塑造成民族救星，世界偉人！只談其功，不談其過。

至今台灣各地，尤其是校園內，還存有數不清的蔣介石銅像，這個銅像的意義，已經不在是否有人會注意到它，也不在是否有人會膜拜。

「台灣建國工程隊」還批評，執政黨這樣維護，看重蔣像的情形，說穿了就如同聖經裡所說的；「敬拜偶像，就遠離真理正道」。如果今天在德國有一尊希特勒的像被公開展示，其結果會如何，不言可喻。

「台灣建國工程隊」強調，他們看不慣這種膜拜偶像似的威權體制，竟然還存在今日台灣。目前已經蒐集了全台灣數百座蔣像資料，隨時會用菜刀，或竹竿綁菜刀，或各式各樣的工具繼續斬首蔣像行動，如果有民眾不想看到蔣頭落地者，請把它拆掉，好好請回家供奉，台灣不需要這種政治偶像加景觀垃圾，「總之一句話，除蔣就是除去反動威權體制!」

對於2名男子這樣的行為，內湖警分局表示，獲報後已至現場蒐證，因為銅像屬聖明宮所有，斬首行為有可能涉及及《刑法》毀損罪，也會聯絡聖明宮的負責人到警局確認是否提告。