淡水忠烈祠春祭 朱立倫緬懷先賢烈士

新北市長朱立倫到淡水忠烈祠上香、獻花，也和家屬致意。（記者李雅雯攝）

2017-03-29 16:01

〔記者李雅雯／新北報導〕今天為329青年節，淡水忠烈祠舉行「革命先烈陣亡將士暨殉難同胞春祭典禮」，新北市長朱立倫上午前往會場擔任主祭，現場上香、獻花、獻果，鞠躬致敬，悼念追憶靈位安於此的烈士、義士。

朱立倫和市府各級機關首長、代表出席春祭，現場氣氛莊嚴肅穆，烈士、義士的家屬們隨後獻上花朵表達追思想念。朱立倫表示，春祭、秋祭時都仍能夠感受到現場家屬的哀痛、難受，感同身受，329青年節展現了青年和國家間的共存榮，期待青年繼續團結為國家貢獻。

淡水忠烈祠目前安奉軍、警、消烈士和忠勇義士共計238位，每年固定分別在3月29日和9月3日進行春祭和秋祭。