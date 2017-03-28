捐款蔣經國基金會14.2億 教部只占一席董事

2017-03-28 15:05

〔記者林曉雲／台北報導〕繼財團法人台灣血液基金會被指控為國民黨附隨組織後，行政院將矛頭指向蔣經國基金會，準備透過修法奪回主導權。教育部今天表示，蔣經國基金會在民國78年成立，目前的財產是36.2億元，其中有14.2億元是教育部捐助、占比近4成，但在包含董事長的21席董事中，教育部只有一席。

教育部國際司副參事陳寶鈴表示， 蔣經國基金會在民國78年成立，當初教育部陸續捐助14億多元，目前基金會的財產是36.2億元，有董事長1人、20名董事、3名監事、1名執行長，現在的董事長是前教育部長毛高文，台大教授朱雲漢擔任執行長，教育部只有一席官派董事，將由教育部政務次長姚立德接任，除了執行長有領車馬費，其他人均為無給職，蔣經國基金會在協助台灣推動國際教育界交流、漢學研究扮演相當重要的角色。

不過，為什麼教育部出資近4成，卻只有一席董事？陳寶鈴說明，當初希望引進民間活力，所以成立章程時，官派就只有一席董事，要怎麼拿回主導權，還要再研究。