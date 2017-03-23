議會通過學校場地收費案 授權各校決定

2017-03-23 19:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天審查「各級學校場地使用收費標準」，由於費用動輒好幾千元，最高達1萬2千元，多位市議員擔心收費過高，會影響學校與社區互動，市議員謝彰文還提議不予備查，經市長鄭文燦解釋，收費標準是上限、天花板，各校可視實際情況調降，市民大學等公益性活動可以減收或免收；最後進行表決，僅謝彰文反對備查，大會還是同意備查。

教局局長高安邦表示，各級學校場地使用收費標準於92年訂定，早已不合時宜，如今桃園市升格後，有必要檢討收費標準，增訂法源並賦予學校更大彈性，新制還是沿用過去半日、夜間，至於全日則是半日的1.5倍。

謝彰文認為萬物皆漲，學校場地實在不該湊熱鬧，以50公尺游泳池為例，以往全日為1萬元，新制為1萬2千元，漲幅高達20％，建議維持原收費標準。

市議員劉仁照說，很多社區發展協會與學校共用活動中心，未來社區發展協會活動會與學校運動產生衝突，且市民大學很多使用學校教室，針對這些公益性活動應該要有更優惠方案。

市議會黃敬平表示，平鎮區有很多學校和社區互動良好，由於收費標準是參考標準，各校還要自訂報局，他很擔心，如果，學校校長換人，雙方互動不深，又有新的收費方式，徒增社區困擾。

鄭文燦表示，「各級學校場地使用收費標準」只是上限，天花板，是學校訂定收費標準的法源，學校訂定收費辦法後還是要報教育局備查。