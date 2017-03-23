| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國5發生5車連環追撞車禍 南下路段受阻 唐飛摔倒送醫急救 竟和辜成允同地點 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

議會通過學校場地收費案 授權各校決定

2017-03-23  19:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天審查「各級學校場地使用收費標準」，由於費用動輒好幾千元，最高達1萬2千元，多位市議員擔心收費過高，會影響學校與社區互動，市議員謝彰文還提議不予備查，經市長鄭文燦解釋，收費標準是上限、天花板，各校可視實際情況調降，市民大學等公益性活動可以減收或免收；最後進行表決，僅謝彰文反對備查，大會還是同意備查。

教局局長高安邦表示，各級學校場地使用收費標準於92年訂定，早已不合時宜，如今桃園市升格後，有必要檢討收費標準，增訂法源並賦予學校更大彈性，新制還是沿用過去半日、夜間，至於全日則是半日的1.5倍。

謝彰文認為萬物皆漲，學校場地實在不該湊熱鬧，以50公尺游泳池為例，以往全日為1萬元，新制為1萬2千元，漲幅高達20％，建議維持原收費標準。

市議員劉仁照說，很多社區發展協會與學校共用活動中心，未來社區發展協會活動會與學校運動產生衝突，且市民大學很多使用學校教室，針對這些公益性活動應該要有更優惠方案。

市議會黃敬平表示，平鎮區有很多學校和社區互動良好，由於收費標準是參考標準，各校還要自訂報局，他很擔心，如果，學校校長換人，雙方互動不深，又有新的收費方式，徒增社區困擾。

鄭文燦表示，「各級學校場地使用收費標準」只是上限，天花板，是學校訂定收費標準的法源，學校訂定收費辦法後還是要報教育局備查。

廣告
  • 市府訂定借用學校場地收費辦法，圖為民眾利用學校操場運動情形。（記者謝武雄攝）

    市府訂定借用學校場地收費辦法，圖為民眾利用學校操場運動情形。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外借 學校 學校場地 校園
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：議會通過學校場地收費案 授權各校決定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.