為中正紀念堂互槓逆？ 林俊憲接受郝龍斌「單挑」

2017-03-18 13:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日前民進黨立委林俊憲要求廢除中正紀念堂古蹟身分，遭國民黨黨主席參選人郝龍斌貼文批評「刷存在感」等。對此，林俊憲發文叫戰「接受單挑」，轟「一個想要選「中國」黨主席的人，整天跳出來對『台灣』的事務指手畫腳、喊殺喊打，好來刷存在感和搏版面。」

對於中正紀念堂廢除古蹟身分議題，郝龍斌今於臉書貼文砲轟，「一個想要選『台南』市長的人，整天跳出來對『台北』市的地標指手畫腳、喊廢喊拆，好來刷存在感和搏版面。」甚至直指「那位委員、乃至現在民進黨，才是為了自己權力與大位，這樣的荒腔走板。」

林俊憲不甘示弱，近午貼文反擊「我接受郝龍斌的單挑」，大酸郝「倚父將軍戰勞工子弟」，造樣造句反諷「一個想要選『中國』黨主席的人，整天跳出來對『台灣』的事務指手畫腳、喊殺喊打，好來刷存在感和搏版面。一個過去沒有執政能力的政黨，只靠鬥爭民進黨、扭曲歷史、製造白色恐怖，好來轉移焦點、鞏固權和錢。」

林俊憲表示，在上次台北市長選舉，已放逐郝龍斌力挺的另一個權貴之後連勝文，免讓台北市被譏笑為「靠北市」，開酸郝「都幾歲的人了」，叫戰還玩對號入座的把戲，並強調他一生靠自己，不是靠父之名，與郝最大差別，在於他是林俊憲，而郝只是郝柏村之子。