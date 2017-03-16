土地權法律無進度 原民代表促落實「劃設辦法」

2017-03-16 14:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕50餘名原住民籍議員、民代、村長進行連署，表示肯定「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」跨出第一步，但《原住民基本法》通過12年後，因行政、立法怠惰，讓攸關原住民族土地權相關法律毫無進度，呼籲政府盡快落實原住民自治權與土地權。

屏東縣議員、排灣族人Cemelesai Ljaljegan（車牧勒薩以．拉勒格安）表示，自《原基法》通過後，因行政、立法怠惰而遲未有進度，許多族人也在等待看總統蔡英文的道歉是真是假，儘管多數族人不滿意「劃設辦法」，但至少是跨出了一大步。

Cemelesai Ljaljegan表示，全國700多個部落週圍的土地多數為公有地，原住民並非不理會私有地，而是盼透過「原住民族土地及海域法」及「原住民族土地調查及處理委員會法」立法，來解決劃設辦法未涵括的私有地爭議。

明德技術學院前講師Putar Futing（布達兒‧輔定）指出，接下來即將劃設約80萬公頃的傳統領域土地，面積相當全台灣的1/4，此乃「還我土地運動」至今最大進展，也是小英道歉後所做的具體政策，「十隻鳥在樹，不如一隻鳥在手」，希望全國的原住民能共勉之。

屏東縣霧台鄉代表會副主席、魯凱族人Baru Galange（陳再輝）表示，在此次劃設土地中，他更關心私有土地的劃設，希望即將召開的「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，能更深入調查私有土地，為原住民族爭取最大權益。

花蓮縣富里鄉鄉民代表Saw Mah（潘務本）也對目前的土地劃設辦法表示能勉強接受，但他更期待不要在原地踏步而能盡速執行，將土地歸還給原住民。