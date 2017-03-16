洗錢防制辦公室揭牌 林全發表三大期待

2017-03-16 11:33

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院長林全今早主持行政院「洗錢防制辦公室」揭牌儀式，林全公布三大期待，第一，希望重新成為洗錢防範典範國家；第二，應付亞太洗錢放制組織第三輪評鑑；第三，落實洗錢防制工作於民眾生活中。林全有信心地說：「台灣學生很會考試」。

林全表示，會考試不代表有學問，將落實民眾洗錢防制觀念，國人要面對觀念的改變，例如民眾出國安檢會認為是負擔嗎？所以洗錢防制也不會是負擔。

林全說，外界質疑洗錢防制會影響金融作業及侵犯民眾隱私，但大家要一起改變這個觀念，讓洗錢防制觀念落實在民眾日常之中。

法務部長邱太三表示，21年前台灣是第一個制定洗錢防制法規的國家，但多年來有所忽略，才會出現像兆豐金類似案例，將建立前端秩序，以免後段來不及處理。

邱太三指出，洗錢防制辦公室要因應亞太洗錢防制組織第三輪相互評鑑，要做好跨部會整合工作。

林全指出，洗錢犯罪是各國愈來愈重視的問題，希望將防制工作做到更好，因洗錢犯罪涉及整個經濟與政府部門透明化問題，為預防恐怖主義高漲，金流透明化愈來愈重要；且社會對於要求政府部門反腐敗，減少貪污賄賂的可能性，洗錢防制也有一定功能。