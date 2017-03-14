台灣參與環太平洋軍演？馮世寬：樂見其成
2017-03-14 20:53
〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣是否能參與每兩年舉行一次的環太平洋軍事演習備受外界關注。民進黨立委江永昌下午就此事詢問國防部長馮世寬，馮世寬表示，樂見其成，但有些事「可以做、不能說」。
民進黨立委江永昌下午於總質詢時關切東北亞國際局勢，江永昌說，目前東北亞軍事情勢升高，國防部對此做了什麼因應，應適時讓國人了解。馮世寬回應表示，國防部對相關情勢都有所掌握，但是否要透過外界網絡發布更多訊息，還需進一步討論。
由於美國去年年底通過的「國防授權法案」中，除明訂須提升台美軍事交流層級外，也包含邀請台灣參與環太平洋軍演。對此馮世寬表示，我國部長能否訪問美國，還要看美國有沒有遞出邀請，他認為部長訪美「不是指標性作為」。至於能否受邀參與環太平洋軍演，馮世寬說，「樂見其成」，但很多事情只能做、不能說。
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