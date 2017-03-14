| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》山田哲人雙響砲 日本擊退古巴 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

台灣參與環太平洋軍演？馮世寬：樂見其成

2017-03-14  20:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣是否能參與每兩年舉行一次的環太平洋軍事演習備受外界關注。民進黨立委江永昌下午就此事詢問國防部長馮世寬，馮世寬表示，樂見其成，但有些事「可以做、不能說」。

民進黨立委江永昌下午於總質詢時關切東北亞國際局勢，江永昌說，目前東北亞軍事情勢升高，國防部對此做了什麼因應，應適時讓國人了解。馮世寬回應表示，國防部對相關情勢都有所掌握，但是否要透過外界網絡發布更多訊息，還需進一步討論。

由於美國去年年底通過的「國防授權法案」中，除明訂須提升台美軍事交流層級外，也包含邀請台灣參與環太平洋軍演。對此馮世寬表示，我國部長能否訪問美國，還要看美國有沒有遞出邀請，他認為部長訪美「不是指標性作為」。至於能否受邀參與環太平洋軍演，馮世寬說，「樂見其成」，但很多事情只能做、不能說。

廣告
  • 台灣是否能參與每兩年舉行一次的環太平洋軍事演習備受外界關注，國防部長馮世寬表示，樂見其成。（記者廖振輝攝）

    台灣是否能參與每兩年舉行一次的環太平洋軍事演習備受外界關注，國防部長馮世寬表示，樂見其成。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 江永昌 環太平洋軍演 馮世寬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：台灣參與環太平洋軍演？馮世寬：樂見其成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.