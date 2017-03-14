台增新邦交國？ 外交部：加強與馬爾他騎士團合作

2017-03-14 20:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕外電「富比世」雜誌今刊登專文指出，台灣近來與歐洲國家馬爾他騎士團互動密切，以人道救援合作為契機，開展出良好關係，雙方關係更可望再上層樓，為台灣幾近孤立的外交關係增添盟友。外交部今晚間對此回應表示，馬爾他騎士團與教廷歷史淵源深厚，有鑑於我國與教廷是價值同盟且是增進和平、人道與慈善的夥伴關係，台灣與馬爾他騎士團在國際合作亦友好，未來將積極加強人道援助夥伴關係，為國際社會貢獻。

「富比世」專文指出台灣外交可能出現一線曙光，文中並提及，馬爾他騎士團（Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta，簡稱Sovereign Order of Malta）對外聯絡主任狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate）本月向「富比世」透露，「基於雙方合作基礎，我們有信心能與中華民國（台灣）發展出更深厚的關係」，顯示馬國與我國關係可望更上層樓，甚至建立邦交關係，在目前僅餘的21個友邦外再增添盟友。

外交部今天晚間回應說明，馬爾他騎士團創立於西元1048年耶路薩冷，於1113年獲教宗帕斯卡二世承認為隸屬天主教的獨立修會，是一個天主教及以人道慈善為宗旨的主權實體，長期致力於世界各國病患及貧窮民眾的醫療照護、社會關懷及人道援助工作，廣受國際社會肯定。

外交部表示，我國一向積極投入國際人道援助及慈善醫療合作，而馬爾他騎士團與我國共享人道關懷、慈善醫療及永續發展等普世價值，雙方均善盡國際責任及義務，援外宗旨相互契合。外交部也說明，馬爾他騎士團因其宗教及人道慈善性質，與教廷歷史淵源深厚，關係密切。而有鑑於我國與教廷在宗教自由、民主人權、人道援助等方面是價值同盟，且致力增進和平人道的慈善夥伴關係，我與馬爾他騎士團，也在國際間共同合作推動人道援助及醫療合作計畫等，成效良好。

外交部表示，未來我與馬爾他騎士團，將在現有的友好合作基礎上，積極加強國際人道援助夥伴關係，並深化彼此在國際人道援助及慈善醫療領域的合作，致力於凝聚全球更多人道援助合作，為國際社會作出具體貢獻。