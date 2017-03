台增新邦交國？ 外交部：加強與馬爾他騎士團合作

2017-03-14 20:36

〔記者呂伊萱/台北報導〕外電「富比世」雜誌今刊登專文指出,台灣近來與歐洲國家馬爾他騎士團互動密切,以人道救援合作為契機,開展出良好關係,雙方關係更可望再上層樓,為台灣幾近孤立的外交關係增添盟友。外交部今晚間對此回應表示,馬爾他騎士團與教廷歷史淵源深厚,有鑑於我國與教廷是價值同盟且是增進和平、人道與慈善的夥伴關係,台灣與馬爾他騎士團在國際合作亦友好,未來將積極加強人道援助夥伴關係,為國際社會貢獻。

「富比世」專文指出台灣外交可能出現一線曙光,文中並提及,馬爾他騎士團(Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta,簡稱Sovereign Order of Malta)對外聯絡主任狄羅比亞特(Eugenio Ajroldi di Robbiate)本月向「富比世」透露,「基於雙方合作基礎,我們有信心能與中華民國(台灣)發展出更深厚的關係」,顯示馬國與我國關係可望更上層樓,甚至建立邦交關係,在目前僅餘的21個友邦外再增添盟友。

外交部今天晚間回應說明,馬爾他騎士團創立於西元1048年耶路薩冷,於1113年獲教宗帕斯卡二世承認為隸屬天主教的獨立修會,是一個天主教及以人道慈善為宗旨的主權實體,長期致力於世界各國病患及貧窮民眾的醫療照護、社會關懷及人道援助工作,廣受國際社會肯定。

外交部表示,我國一向積極投入國際人道援助及慈善醫療合作,而馬爾他騎士團與我國共享人道關懷、慈善醫療及永續發展等普世價值,雙方均善盡國際責任及義務,援外宗旨相互契合。外交部也說明,馬爾他騎士團因其宗教及人道慈善性質,與教廷歷史淵源深厚,關係密切。而有鑑於我國與教廷在宗教自由、民主人權、人道援助等方面是價值同盟,且致力增進和平人道的慈善夥伴關係,我與馬爾他騎士團,也在國際間共同合作推動人道援助及醫療合作計畫等,成效良好。

外交部表示,未來我與馬爾他騎士團,將在現有的友好合作基礎上,積極加強國際人道援助夥伴關係,並深化彼此在國際人道援助及慈善醫療領域的合作,致力於凝聚全球更多人道援助合作,為國際社會作出具體貢獻。