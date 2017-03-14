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馬英九曾自曝這句話... 檢認定他知情特偵組後續行動

2017-03-14  15:10

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九涉教唆洩密等罪，今天遭台北地檢署起訴；馬英九應訊時雖撇清，否認涉及不法，但台北地檢署調閱102年10月2日，名嘴周玉蔻專訪馬英九的廣播節目，發現馬英九曾被周玉蔻問到，他（指黃世銘）有報告您9月2日，他本來預計當中要傳訊相關人等嗎？馬當時回說：「他在他的報告裡面有提到」；認定馬已事先掌握特偵組偵訊進度。

檢方查出，102年10月2日，周玉蔻在廣播節目專訪馬英九時，當時是馬英九首次主動對外公開說明案情，當時周玉蔻在節目上問馬英九，「那請問您，他（指黃世銘）離開之後，您做了哪些事情？按照總統府發言人的說法是，您的心情還受到了一些震動？」

馬英九當時則在節目中回說：「他（指黃世銘）最後告訴我，他會在調查完，他已經差不多調查完了，可能還有一些需要去了解的，最後會對外公開…」。

周玉蔻還問馬：「他有報告您9月2號他本來預計當中要傳訊相關人等嗎？」馬英九則回說：「他在他的報告裡面有提到」。

北檢認為，關於馬英九接受周玉蔻的專訪內容，顯見馬英九當時早已知悉特偵組案件仍在偵辦中，後續可能還會有相關行動；馬英九卻辯稱，黃世銘告知該案僅屬於行政不法事件等說詞；顯然不足採信。

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  • 前總統馬英九涉教唆洩密等罪，今天遭台北地檢署起訴，圖為前總統馬英九14日出席台大哈佛論壇開幕典禮。（記者羅沛德攝）

    前總統馬英九涉教唆洩密等罪，今天遭台北地檢署起訴，圖為前總統馬英九14日出席台大哈佛論壇開幕典禮。（記者羅沛德攝）

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