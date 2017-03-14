應成立國家鑑識機構？ 法部：發生爭議怎麼辦？

2017-03-14 09:23

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議上午將進行第一組第二次會議，今天會議重點在於如何「整合法醫、測謊、科學鑑識等科學鑑定機制，提升科學辦案的技術與應用，強化司法發現真實的能力」，司法院建議應成立國家鑑識機構，法務部持反對立場，認為如鑑識結果發生爭議，找誰重新鑑定？

司法院提交的會前資料主張，目前鑑識人員資格和鑑識品質的控管流程欠缺全國一致的標準，同時也缺乏獨立的評鑑制度，因此建議初步應由法務部法醫研究所、刑事警察局的鑑識中心等鑑識機構，定期或不定期研商，發展統一 的鑑識作業流程和鑑識標準。

司法院認為，第二步則應成立統一性的國家鑑識機構，以統一事權，避免目前功能重疊的缺點。

對此，法務部持反對意見，認為應建立鑑識覆議機制和強化鑑識能力，不宜把全國的鑑識機構整併成單一機構，否則如鑑識結果發生爭議，將產生同一個鑑識機構「自我審查」的角色衝突，美、英、日等先進國家的鑑識機構也都不是採取單一機構制度。