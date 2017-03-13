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廖正井沒看過這些帳？ 綠委批：這不是「混帳」？！

2017-03-13  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕媒體昨報導，棒協疑在2015年12強棒球錦標賽的帳目「動手腳」，上頭還蓋有理事長廖正井的印章，但廖喊冤，堅稱自己沒看過這些帳，章是會計蓋的，還歡迎查帳。對此，民進黨林俊憲今痛批，「沒看過帳？這不就是混帳嗎？！」

林俊憲今於臉書粉專撰文指出，棒協疑似做假帳的消息曝光後，「本該負責的理事長廖正井雙手一攤說，我沒看過這些帳」，痛批「沒看過帳？這不就是混帳嗎？！」

林俊憲表示，「棒協好大官威」，原該被監督的棒協，竟因政治力介入，凌駕於主管機關之上，成了無法無天、目中無人的「棒邪」，而監督單位則淪為紙老虎，「這是棒協之弊，也是造成台灣體育發展萎縮的禍源」。

林俊憲建議，未來可「增訂國民體育法設置民意代表及政務官的旋轉門條款」，將財務公開入法、賦予單項協會較高義務，避免政治黑手介入，讓體育發展更單純有利。

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  • 棒協被爆做假帳，理事長廖正井稱沒看過這些帳。民進黨立委林俊憲痛批，「沒看過帳？這不就是混帳嗎？！」（資料照，記者方賓照攝）

    棒協被爆做假帳，理事長廖正井稱沒看過這些帳。民進黨立委林俊憲痛批，「沒看過帳？這不就是混帳嗎？！」（資料照，記者方賓照攝）

  • 林俊憲今於臉書撰文批評廖正井。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲今於臉書撰文批評廖正井。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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