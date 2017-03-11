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「打了怎麼統治？」 彭明敏：中國攻台等同自殺

2017-03-11  17:13

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸關係近來緊張，中國不時傳出「武統」台灣的言論。前總統府資政彭明敏認為，中國攻打台灣可能會讓自己的政權垮台，直言這是「自殺式」的作法。

根據《民報》報導，彭明敏在今日下午出席《寫給台灣的備忘錄－彭明敏教授文集》發表會，被問及敏感的兩岸問題，彭明敏表示「武力攻台不可能」。

彭明敏解釋，中國在軍事和宣傳上對台灣的威脅非常大，但他不認為中國可以攻打台灣，因為這可能會使得中共政權垮台。彭明敏強調，這並非無法預料的，「中國人自殺式攻台灣，拿下台灣之後要如何統治？台灣是它能統治的嗎？光是說動武能怎樣？」、「不是說打了台灣就沒事，和美國的關係要怎麼辦？」

話雖如此，彭明敏仍提醒，攻台論也是在考驗台灣人的決心，若政府不斷向中國讓步，甚至是一些沒必要的讓步，台灣人就要有決心維持民主自由人權，要將決心表現給全世界看，政府也要敢要求國民犧牲，不能只說好聽的話，敢要求國民犧牲的政府，才是真的愛台灣的政府。

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  • 彭明敏教授11日舉行「寫給台灣的備忘錄」新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

    彭明敏教授11日舉行「寫給台灣的備忘錄」新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

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