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婦聯會捐160億做長照 衛福部：不接受不當黨產

2017-03-09  21:33

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會遭追查黨產，擬捐出160億元作為政府長照基金。衛福部長陳時中今（9日）備詢時回應表示，若黨產會認定這筆錢屬於不當黨產，就不會接受捐款。

《新頭殼》報導，對於婦聯會發函將捐出160億元，陳時中表示，這筆婦聯會的資產仍有疑慮，得等到黨產會將爭議釐清後才會考量是否接受，若是捐款來源不正當，衛福部當然不會接受。

婦聯會主委辜嚴倬雲昨（8日）發表聲明，批評政府轉型正義是打擊競爭政黨，遭反批「抗拒還原真相」；民進黨團幹事長葉宜津表示，過去威權時代婦聯會代收的勞軍捐高達969億，現行資產則是380億元，仍要追問「其他的錢到哪去了？民進黨團書記長李俊俋則表示，重點不是婦聯會捐多少錢，而是錢從哪裡來，如果是去自人民，就應該還給人民。

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  • 衛福部長陳時中今（9日）備詢時回應表示，若黨產會認定這筆錢屬於不當黨產，就不會接受捐款。（記者廖振輝攝）

    衛福部長陳時中今（9日）備詢時回應表示，若黨產會認定這筆錢屬於不當黨產，就不會接受捐款。（記者廖振輝攝）

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