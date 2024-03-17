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中科二林7成滿才能開發二林精密園區？鄭文燦：討論是否微調

彰化縣二林精密園區開發案預定地，就毗鄰中科二林園區。（彰化縣政府提供）

彰化縣二林精密園區開發案預定地，就毗鄰中科二林園區。（彰化縣政府提供）

2024/03/17 06:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣二林精密機械產業園區（以下簡稱二林精密）開發時程邁入第12年，一直苦等環評大會，縣長王惠美與縣府團隊希望能夠加速推動，不必等到中科二林園區有7成廠商進駐，才開發二林精密。行政院副院長鄭文燦表示，請經濟部與國科會討論是否將進行微調。

鄭文燦表示，縣府應該先完成產業需求的認定，針對進駐產業的類型與廠商需求意願的調查，進行合理說明，同時也應該把特登工廠納入需求，以提高產業引進的合理性與必要性。

由於二林精密預計所用土地為農業用地，鄭文燦強調，縣府應該針對農地保護與生態保育的意見，包括生態調查、棲地保護等方案，再與農業部討論，如有共識再送環評。最後再請環境部與彰化縣府就不同意見，提供適當資料說明本開發案的處理方式。

而針對二林精密因為毗鄰中科二林園區，二林精密開發案是否要等到中科二林園區廠商進駐7成才能推動一事，鄭文燦強調，這比例是否太高，是否要進行微調，將由經濟部與國科會討論。

彰化縣政府在2012年年選定中科二林園區用地北側的台糖萬興農場興糖段土地，規劃352公頃面積，作為二林精機開發基地，目前就是在等候環評審查大會，已超過3年9個月未召開，縣府認為，藉由中科二林、二林精機的推動，可以吸引青年人口回流。

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