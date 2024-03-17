宏都拉斯斷交竟丟包留台學生 陳冠廷：台灣關懷彰顯與中國差異

我國駐宏都拉斯大使館國旗和宏都拉斯國旗。（路透檔案照）

2024/03/17 06:14

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣與宏都拉斯2023年3月斷交，在台留學生獎學金改由宏國政府接手補助，但宏國未依約撥款；經我外交部及教育部協調，各校將適時透過紓困金、工讀等方式協助學生。對此，民進黨立委陳冠廷表示，我國對留學生的關懷，進一步彰顯台灣與中國外交策略的本質差異，這也是展現台灣軟實力和國際影響力的機會。

宏都拉斯斷絕與台灣長達82年的邦誼後，隨即與中國簽署建交公報；外交部獎學金提供至該學期結束，宏國政府當時承諾接手補助在台留學生繼續就學。惟有媒體揭露，宏國政府自今年以來未依約撥款，90名在台獎學金生發信向宏國總統卡蕬楚求助後，仍未獲金援。

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針對宏都拉斯政府未能履行對留台學生獎學金承諾一事，陳冠廷昨指出，這些學生面臨突如其來的經濟壓力和學業不確定性，顯示出宏國政府對其國民福祉的忽視。

陳冠廷說，宏都拉斯政府與我國斷交導致該國蝦農權益受損，現在又出現宏國在台留學生面臨經濟斷炊問題；由此可知，中共在外交上面脅迫我國、挖角我國邦交國後，對這些台灣前友邦毫無幫助，不論是經濟、文化或教育皆無正面影響。

對於我國政府透過教育部和各大學的努力，陳冠廷認為，這展現對留學生的關懷，進一步彰顯台灣與中國外交策略的本質差異。面對如此挑戰，台灣應持續展現其做為國際社會成員的責任感，不應該以疏遠或排外的態度對待前邦交國，尤其是當這些國家的年輕學生選擇來台學習、尋求更好的教育機會時。

「這不僅是對留學生的支持，也是台灣展現其軟實力和國際影響力的機會」，陳冠廷強調，即便在外交政策上遇到逆風，台灣仍應保持開放和包容的態度，努力維持與全球各國的友好關係，並積極參與國際合作與交流。這種韌性的外交策略，不僅有利於保護在台學生的權益，也對台灣在全球舞台上的地位有長遠的正面影響。

民進黨立委陳冠廷表示，我國對留學生的關懷，進一步彰顯台灣與中國外交策略的本質差異，這也是展現台灣軟實力和國際影響力的機會。（陳冠廷辦公室提供）

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