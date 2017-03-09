苗縣違章強拆收費草案 議員炮轟「奪命條款」
2017-03-09 12:41
苗栗縣議員禹耀東質疑拆違章要付費是「奪命條款」，要求退回草案。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會今天召開臨時會，苗縣府提出「苗栗縣違章建築執行強制拆除收費自治條例」草案審議，引來與會多數議員炮轟，縣議員禹耀東抨擊是「奪命條款」，此案一過將沒完沒了，要求退回修正；議員林寶珠質疑公部門有許多是違建，為何不拆除？苗栗縣長徐耀昌強調這是中央要求制定，希望議員能走完法定程序。最後與會議員達成先讓此草案完成第一讀程序，等第二讀會再撤銷，才平息爭議。
苗縣府工商發展處所提出的這項草案僅四項條文，是為執行建築法第96條之1第1項規定，收取強制拆除違章建築費用而訂定。至於費用之計算，是按苗縣府委託廠商拆除契約之單價乘以實作數量及點工天數合計。
今天進行議案的第一讀會時，禹耀東率先抨擊此條文若過關，等於是潘朵拉盒子一開，沒完沒了，並陷議員於不義。而縣內90％都有違建，他要求先退回，建議縣府下鄉廣徵民意，等條文成熟再送審議。
原住民籍縣議員黃月娥則痛批真正的違建卻不拆，原住民擺攤賣豆漿卻被拆除，公平正義何在？她也力主將草案退回。
徐耀昌回應說，縣府因財政困難，必須自編拆除費用，此案是內政部來文要求儘速完成，希望議會能完成法制作業程序，未審就退回，是不負責任的作法。
主持會議的副議長陳明朝緩頰說，此案應先經過第一讀會，然後經小組審查充分討論後才撤案，程序比較完備。
最後，此案的分組審查小組召集人林寶珠表示，此草案先經過一讀會，但進入審查小組後，她和小組議員絕對會嚴格把關，進入第二讀會程序後就撤案，才平息紛爭。
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