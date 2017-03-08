若太平島受威脅 軍事專家：直升機航艦可馳援

軍事專家施孝偉認為，未來「直升機航艦」在台灣實施反登陸作戰的效益不大，但可以作為防衛太平島的馳援戰力。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-03-08 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕海軍昨日在敦睦支隊磐石軍艦上的敦睦文宣館中，展示國艦國造計畫，其中俗稱「直升機航艦」的兩棲直升機船塢登陸艦特別引人注目，軍事專家施孝偉認為，未來「直升機航艦」在台灣實施反登陸作戰效益不大，但可以當作防衛太平島的馳援戰力。

根據《蘋果日報》報導，《軍情與航空》網站主編施孝瑋指出，海軍計畫興建的直升機航艦，從噸數上來看，和日本海上自衛隊的「日向級」直升機航艦相似，此類型軍艦在台灣進行反登陸作戰的效益並不大，不過若是太平島遭受威脅、甚至攻擊時，直升機航艦因為可以搭載攻擊型直升機，作為太平島的馳援戰力仍有一定水準。

海軍展示內容中，此型直升機航艦排水量為2萬2000噸、航速約30節、艦身長度為220公尺，艦上的武器系統配置包括76快砲、防空飛彈；偵蒐系統則配置相列雷達及聲納，飛行甲板至少可同時停放6架大型直升機，可搭載AH-64攻擊直升機、UH-60通用直升機，執行攻擊任務。