北市推一致性服裝卻有10款 柯：只能選一套

台北市長柯文哲7日出席「柯Pㄚ北，守護寶貝，健康投資，快樂臺北」，輪狀病毒疫苗補助4月5日開跑記者會，並邀請有三個小孩的家庭出席記者會，分享施打疫苗心得。（記者張嘉明攝）

2017-03-07 14:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲曾批評郝市府任內各局處的一次性服裝太多，浪費公帑，要求文化局設計「一致性服裝」，但市議員許淑華發現，新出爐的北市府一次性服裝款式不但暴增到10多款，配色逾30種，還由副市長陳景峻擔任模特兒展示，遭譏「以為在辦服裝秀？」

對此，柯文哲今回應，各局處還是只能買一套，但有不同的選項讓大家選。柯補充說，不管有幾個款式，每個局處若要買，還是只有一套。

過去市府各局處常製作活動服，穿完就丟挨批浪費，去年初文化局為此設計一致性服裝，以白底搭配流線和色塊，看起來簡單俐落，卻被柯嫌缺乏台北意象，今年初新版終於定案，款式多達10多款，文化局還製作「穿搭指南」。