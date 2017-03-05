郝龍斌諷政府「恐中」 徐永明反酸：誰腦子有問題啊？

2017-03-05 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕 關於近日針對世新大學、清華大學等多所大專院校，為招攬中國學生，簽署不同形式的「一中承諾書」所引起的政治事件，國民黨副主席郝龍斌批評相關文件根本不叫「承諾一中」，還批民進黨是患了「恐中蕁麻疹」。對此，時代力量立委徐永明則回酸，「逢中必捧」的心態，會讓郝龍斌輸了台灣。

徐永明表示，面對台灣過半大學因北京統戰壓力，招收中生時被迫簽署「一中承諾書」，這本質上已侵害「講學自由」、「言論自由」的統戰政策，參選國民黨主席選到走火入魔的郝龍斌不作聲就算了，還反批政府「恐中」，這到底「誰腦子有問題啊？」

徐永明認為，郝龍斌的心態，正凸顯出為何過去幾年在國民黨執政下，台灣大專院校集體簽署「一中承諾書」的歪風，明明對岸箝制台灣校園「講學自由」就是一個不對等的政治要求，郝龍斌卻認為這很正常，自我羞辱而不自知，國安紅線被國民黨人跪向北京天朝的膝蓋，擦得一乾二淨，政府補救都來不及了，郝龍斌話就少點吧。

徐永明也說，國民黨主席參選人為了競選主席，逐漸走向深藍光譜，言論漸趨激進，「逢中必捧」的心態，已讓出口的論述違背一般常識，不管是檢討「投共退將」的退休俸，還是大專院校的「一中承諾書」，郝龍斌已失了國家安全、忠誠的底線，不禁讓人質疑，今天贏了國民黨，輸了整個台灣，真的值得嗎？