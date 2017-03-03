簽一中承諾書？中原大學：非承諾書、是信件回函

中原大學被點名與世新大學同樣簽了「一中承諾書」。（記者周敏鴻攝）

2017-03-03 16:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕教育部國際司司長楊敏玲點名桃園市中壢區中原大學，與日前爆出世新大學一樣、也簽署「一中承諾書」，中原大學人員解釋，只是信件回函，而非外界解讀成的合約、承諾書，希望外界不要擴大解釋。

中原大學人員回應，當時回覆對岸時，學校就曾表明「交流不涉入政治」的立場，也應恪遵除了一般政治討論外、校園不應涉入政治的普世校園守則。所以學校才會秉持這個標準回覆，「單純只是信件回函」，並非合約或承諾書。

學校人員還說，希望教育府部對於各校在進行兩岸學術交流時，應給予更明確的提醒，讓學校可以避免用字而引起不必要的解讀與誤會。