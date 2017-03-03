簽一中承諾書？中原大學：非承諾書、是信件回函
2017-03-03 16:32
中原大學被點名與世新大學同樣簽了「一中承諾書」。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕教育部國際司司長楊敏玲點名桃園市中壢區中原大學，與日前爆出世新大學一樣、也簽署「一中承諾書」，中原大學人員解釋，只是信件回函，而非外界解讀成的合約、承諾書，希望外界不要擴大解釋。
中原大學人員回應，當時回覆對岸時，學校就曾表明「交流不涉入政治」的立場，也應恪遵除了一般政治討論外、校園不應涉入政治的普世校園守則。所以學校才會秉持這個標準回覆，「單純只是信件回函」，並非合約或承諾書。
學校人員還說，希望教育府部對於各校在進行兩岸學術交流時，應給予更明確的提醒，讓學校可以避免用字而引起不必要的解讀與誤會。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 最新民調出爐 蔡英文這項評價遠勝馬英九
- 柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓
- 用監察權掃除司法敗類》綠委：現行制度唯一方法 藍委：恐引憲政紛爭
- 海軍敦睦艦隊抵澎 馬支部指揮官父子相見歡
- 清泉崗毒品包全無指紋 案情陷入膠著
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…
- 史前館今發表「智慧博物館」 手機APP導覽
- 小8為見他瘦身 結果第一次只碰到眉毛
- NBA》補J.帕克前鋒空缺 公鹿簽鵜鶘棄將
- NBA》慶祝姿勢做好做滿 隊友三分沒進糗大了 （影音）
- 台水汰換管線 基隆7日停水23小時影響4900戶
- 改版新台幣？ 林全首表態：尊重央行決定
- 陳師孟：用監察權掃除司法敗類
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 葉文淇單局掉6分 朱俊祥飆2K
- 永采停業 公告禮券退費辦法
- 自由開講》台大論文造假事件 真相只能寄託在張正琪身上
- 水庫蓄水率不到一半 調控農業用水
- NBA》豪情17分 網終結16連敗
- 辛龍被彩券行證實中樂透 吳宗憲再次回應
- 選區變更須立院同意 政治人物觀望
- 痛！男子不慎手捲絞肉機 連人帶機急送醫
- 冷血！ 程嫌性侵勒斃女模後 偕女友逛街
- 去年高雄交通違規冠軍 不是「高雄式左轉」啦！
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 郭美美藏愛 熬過撞名低潮
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- 發現最老化石 地球43億年前就有生命
- SOFINAiP美容液 好評登台
- NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎
- 老父病逝不滿50天 梁女疑和男友犯下惡行
- 大稻埕教會旁建大樓 憂破壞歷史景觀
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- NBA》小史反同言論惹議 今發聲明公開道歉
- 3.11大型就博會 釋出逾千職缺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU professor says probe results faked
- 又來！網傳學生霸凌影片 校方：玩伴口角衝突
- 第一屆「台東部落微電影比賽」起跑 即日起票選
- 自由開講》由浩鼎案開庭論司法改革
- 持刀搶劫辯「對方主動給錢」 男遭重判7年2個月
- 綺夢回來了！49歲張敏在台灣微風復出 談最大轉變是…
- W飯店案 洪聖晏：搖頭丸是土豪哥叫來的
- 未雨綢繆 仁德工業區箱涵改善全力趕工…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：簽一中承諾書？中原大學：非承諾書、是信件回函
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分