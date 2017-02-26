司改會議律師爭議投書 法官協會反彈
〔記者楊國文／台北報導〕台灣陪審團協會理事長張靜律師，此次獲選出任司改國是會議第四分組的委員，日前卻在網路媒體撰文，質疑目前還有5％至10％的法官或檢察官收錢，今日引起法官協會強烈抗議，上午發表《謠言請止於智者 》的聲明，要求張靜在3日內，依法向偵查機關告發他所謂的5％至10％的受賄法官，絕對支持偵查嚴辦，否則將強烈要求蔡英文總統將他從分組委員名單剔除。
張靜撰文認為，台灣過去在國民黨威權統治下，法院是國民黨開的，所以有不少的打手（鷹犬）法官及檢察官，為了升遷，幹了許多壞事，如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官。
前天深夜，司法院發表措辭強硬的聲明，痛批張靜「只為推動陪審制，不惜以詆毀法官的清廉、能力和審判獨立為手段，還要求媒體刊登讀者投書前，須查證和審酌內容。
法務部今晨近1時也發出「檢察官的操守不容惡意詆毀」的新聞稿，表達強烈抗議，要求張靜如有事證，應向檢調機關舉發，卻以個人臆測方式，擅以數據化撰文指述，「其誤導社會大眾，損傷司法官同仁的舉措，不僅無助於司法改革，甚至嚴重傷害司法」。
法官協會聲明《謠言請止於智者 》：
針對張靜先生日前報紙投書，以未經證實的法官收賄比例、仰承上意或政治風向等語，作為支持陪審之論證，本會不能接受，並強烈表達抗議。
人民參與審判為法官群體衷心期待，對於究竟何種人民審判制度才適合我國，歡迎各種思辨，但不能以不實侮蔑的謠言作論證。如確有害群之馬，請勇敢糾舉，我們會感謝。否則，無助後續討論。
與您認知不同，事實上，現今絕大多數法官們無不固守崗位，埋首於龐大案件量及工作壓力下，試著為每個案件找到公平正義。或許部分判決結果或說理未能令多數人滿意，難道就該被誣指為法官收賄、仰承上意或政治風向的結果？如此一來，對於每年數百萬透過法院捍衛自身權益的人民而言，他們拿到的勝訴判決該算什麼？那些在法庭上沉冤得雪的被告，又該如何解釋？或許您不在意，但民眾在意，兢兢業業的法官們更在意。
於是本會請您在三日內，依法向偵查機關告發您所經歷那百分之5到10之受賄法官，我們絕對支持偵查嚴辦。否則我們將強烈要求總統將您由分組委員名單剔除，因為毫無證據的指控與抹黑，與司法追求公平、正義的本質完全背道而馳，對司法及台灣人民更是極大的侮辱。
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