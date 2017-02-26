潘維剛搶婦女票 「防洪陣線」拼第一輪擠掉洪秀柱

國民黨主席洪秀柱傳有把握拿到9成黃復興票，其他候選人均想盡辦法搶食。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-26 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉近日又加入第6位參選人前立委潘維剛。藍營人士指出，潘維剛的出馬，就是黨內「防洪陣線」要再進一步瓜分洪的深藍票、婦女票，以這種打群架的戰術，讓洪秀柱在選舉第一輪就無法擠進前兩名而出局。

根據《風傳媒》報導，依照國民黨的文化，黨主席選舉是「沒有當選機會不會輕易參選」、「不是A咖不出來」，但此次卻有6強角逐，使得黨內「陰謀論」滿天飛，除了洪秀柱以外的5位參選人，共同目的就是拉下洪秀柱。

藍營人士指出，洪秀柱就算沒有得票過半，但在第一輪選舉取得領先，那麼連任機率仍幾乎是百分之百，而如果洪秀柱只以第二名擠進第二輪，那連任的機會仍然非常高，因此，黨內現在彼此合縱結合成的「防洪陣線」，就是要想盡辦法讓洪秀柱在第一輪便出局。

報導指出，目前洪秀柱最大的支柱仍然是黃復興的深藍票，外傳洪營有把握可拿到9成黃復興票，而郝龍斌、韓國瑜、潘維剛都有搶食黃復興票的能力，使得洪秀柱的軍系副主席陳鎮湘，日前甘冒違反黨務中立的批評，也要將矛頭對準吳敦義暗批，就是在替洪秀柱鞏固深藍選票。