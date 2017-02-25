湯德章逝世70週年 南市追思亂世英魂

2017-02-25 13:23

［記者劉婉君／台南報導］律師湯德章於228事件中遭槍殺犧牲，台南文化資產保護協會今天起至3月5日，在原台南愛國婦人會館展出「亂世英魂—湯德章律師紀念展」，並發表新書《湯德章紀念公園之前世今生》，見證湯德章成長到228事件犧牲，短短40年的一生及其奮鬥精神。

湯德章一生雖然只有一張小學畢業證書，卻靠著自學，曾擔任警察，並在6年內就升上警部補，憑同等學歷成為日治時期少數先後通過行政、司法考試的台籍人士，也曾擔任第一任台南市南區區長。

原台南愛國婦人會館就是戰後台南市南區區公所辦公室，主辦單位特別回到歷史原點舉辦展覽，別具意涵。湯德章的兒子湯璁模也出席今天的開幕式。

展出內容包括湯德章的老照片及文史資料，還有湯德章留下的3本書及辦公桌等。

《湯德章紀念公園之前世今生》一書由莉莉水果文化館發行，內容收錄3篇文章，包括文字工作者楊淑芬的〈亂世英魂－湯德章〉、南台科大通識教育中心講師葉瓊霞的〈空間與歷史記—台南湯德章紀念公園的歷時性考察歷史〉、莉莉水果文化館負責人李文雄的〈從石像到湯德章紀念公園〉，除了追思緬懷，也希望讓更多人認識湯德章，了解他的生活及奮鬥的過程。

市長賴清德致詞時，對湯德章的正義感、為了保護學生不懼犧牲的精神，除了表示不捨也相當感佩，他說，台南市將湯德章律師遇難的日子3月13日訂為正義與勇氣紀念日，就是要紀念湯德章和那個年代為了人民社會不幸逝去的人。

今天館外設有紀念會臨時郵局，其他相關活動還有今天下午2點及3月5日下午2點的講座，228當天上午9點湯德章律師生命歷程之旅（預約報名），3月13日上午10點在湯德章紀念公園追思緬懷紀念會。