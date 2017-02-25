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「兩顆子彈」疑點 洪秀柱盼詹啟賢說清楚

2017-02-25  11:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席陳鎮湘日前在黃復興幹部座談會上質疑參選黨主席的前首席副主席詹啟賢，沒交待清楚「兩顆子彈」疑點，引起詹極度不滿，要求到中常會報告說明，國民黨主席洪秀柱今天上午參加台北市青工總會長暨各區會長交接典禮前受訪表示，她已經指示秘書長莫天虎研究辦理，她並認為，外界確實也有一些質疑，對詹啟賢很不公平，不如藉此機會讓詹說清楚也是好事。

洪秀柱表示，會研究適當方式，讓詹啟賢所受的傷害做最好的處理，她也強調，當初會邀詹啟賢擔任副主席，就是對詹的信任，陳鎮湘今天應會發出新聞稿，說明自己為何會說出那些話，並表達非常抱歉之意。

媒體詢問，此事是否會影響到選舉？洪秀柱未正面回答，只說陳鎮湘的談話是在一場內部座談會，「非常直率的談」，「可能他也聽到外面有一些質疑的聲音，把話攤開來講也好，也讓詹副針對這件事情有更清楚說明。」

洪秀柱還說，這樣對詹啟賢也好，「索幸打開天窗說亮話」，因為社會事實上也有這樣的聲音，對詹很不公平，若藉這個機會說得更清楚，是很好的事。

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  • 前國民黨副主席詹啟賢沒交待清楚「兩顆子彈」疑點，遭到國民黨副主席陳鎮湘。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前國民黨副主席詹啟賢沒交待清楚「兩顆子彈」疑點，遭到國民黨副主席陳鎮湘。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 洪秀柱表示，詹啟賢兩顆子彈疑點，外界確實也有一些質疑，這對詹很不公平。（記者簡惠茹攝）

    洪秀柱表示，詹啟賢兩顆子彈疑點，外界確實也有一些質疑，這對詹很不公平。（記者簡惠茹攝）

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