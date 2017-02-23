台灣跟進日韓週五提早下班？勞動部回應了

2017-02-23 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本「優值星期五」措施將從明（24）日開始上路，鼓勵企業讓員工在每月最後一個星期五提早於下午3點下班，盼刺激國內消費，南韓也決定推動類似方案。勞動部政務次長郭國文今天被問到台灣是否考慮跟進，他表示，台灣的一例一休也是為了減少工時、鼓勵消費，目前社會還在適應一例一休，短期內不會再有變動。

日本的「優值星期五」措施明天將首度實施，南韓代理總統黃教安今天也宣布將仿效日本，鼓勵企業讓員工調整上班時間，每月指定一週，週一到週四每天多工作半小時，週五則提早2小時下班，這項方案定名為「與家人共度日」，希望南韓的上班族能多多與家人聚餐、購物，藉此擴大消費。

外界好奇台灣是否也會跟進？據《聯合新聞網》報導，勞動部政務次長郭國文表示，日韓的措施是為了縮短工時、鼓勵消費，台灣的一例一休、增加勞工特休也是相同目的，只是做法不一樣。他直言，目前企業和勞工還在適應一例一休，短期內不會再變動。