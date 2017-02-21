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國軍出新招 辦高中射擊比賽推廣全民國防

2017-02-21  13:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年規劃，在不影響戰備任務下，今年3月起在本、外島辦理「高級中學學校學生體驗射擊」、「戰鬥營增加射擊課程」、「與青年有約射擊觀摩」、「步槍射擊競賽」等活動，其中，今年11月將舉辦「步槍射擊競賽」，由教育部在全國22縣市各遴選一隊、10員的代表隊，在陸軍官校舉辦3天2夜的175公尺射擊競賽，深耕全民國防教育成效。

至於「與青年有約射擊觀摩」，國防部規劃，將由教育部推薦60名射擊優秀學生，搭配國軍10員狙擊隊射手，3月29日在林口大崗靶場實施175公尺、每人10發及300公尺、每人5發射擊，由國軍狙擊組實施300公尺射擊教學，藉由射擊專業人員傳授，提升學習興區，增進國防知識。

國防部也規劃，今年12個暑期營隊，將安排隊員在營隊所在營區周邊靶場，實施25公尺、6發歸零射擊。

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  • 國防部今年規劃辦理「高級中學學校學生體驗射擊」、「戰鬥營增加射擊課程」、「與青年有約射擊觀摩」、「步槍射擊競賽」等活動圖為國軍實彈射擊訓練。（資料照，記者邱芷柔攝）

    國防部今年規劃辦理「高級中學學校學生體驗射擊」、「戰鬥營增加射擊課程」、「與青年有約射擊觀摩」、「步槍射擊競賽」等活動圖為國軍實彈射擊訓練。（資料照，記者邱芷柔攝）

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