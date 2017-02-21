國軍出新招 辦高中射擊比賽推廣全民國防
2017-02-21 13:07
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年規劃，在不影響戰備任務下，今年3月起在本、外島辦理「高級中學學校學生體驗射擊」、「戰鬥營增加射擊課程」、「與青年有約射擊觀摩」、「步槍射擊競賽」等活動，其中，今年11月將舉辦「步槍射擊競賽」，由教育部在全國22縣市各遴選一隊、10員的代表隊，在陸軍官校舉辦3天2夜的175公尺射擊競賽，深耕全民國防教育成效。
至於「與青年有約射擊觀摩」，國防部規劃，將由教育部推薦60名射擊優秀學生，搭配國軍10員狙擊隊射手，3月29日在林口大崗靶場實施175公尺、每人10發及300公尺、每人5發射擊，由國軍狙擊組實施300公尺射擊教學，藉由射擊專業人員傳授，提升學習興區，增進國防知識。
國防部也規劃，今年12個暑期營隊，將安排隊員在營隊所在營區周邊靶場，實施25公尺、6發歸零射擊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 藍委引媒體報導批判 賀陳旦、林美珠：請查證過再說
- 國軍掛「團體臂章」急喊卡 國防部又挨轟
- 五月將擴大演習規模？馮世寬：演習按計畫進行
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- 竹市南寮浮覆地 親子公園動工
- 同安國小轉型 家長、校友憂廢校先兆
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 高空彈跳 投縣要求保極限運動險
- 曾蔭權還押3小時後感不適 送至醫院羈留病房
- 玉晶光元月獲利驟降 股價跌停開出
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 禽肉禁宰攤販撐不住 北市：補償再等等…
- 華紙漲價 4月可能二度漲
- Jolin受歌神激勵 老蕭炫照認親
- 演講費有差別待遇 中小學校長也出聲批評
- NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應
- 一例一休衝擊 台灣宅配通調漲本島運費
- 金正男事件演成互嗆 大馬召回駐北韓大使
- 女童遭猥褻 怒眼透露伯公敗行
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- Thomas Sabo 詮飾狂野非洲原力
- 對日抗戰14年 中國中小學新學期課本都改了
- 北市動物園迎賓紅鶴暫不見客
- 國產今年獲利估逾30億
- 大膽島昆蟲 驚見7新種
- 經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？
- 自己找旅美機會 何献凡挺兒出走
- 3年142件車禍 竹東公道五路加強測速
- 澳洲飛機墜毀購物中心 機上5名乘客全數罹難
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai’s, Cabinet’s approval ratings rise
- 《健康充電站》營養講座、乳癌開懷保健班
- 節能綠屋頂 頂樓闢菜園正夯
- 自殺式攻擊汽車 咻～空拍機肇事逃逸
- IS份子自揭殺500人、姦200女 「這很平常」
- 「腳尾飯」虎尾翻版案 周俊賢等5人檢肅到案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Firms upbeat on Taiwan: AmCham
- 早午餐店拒聘男性 開罰15萬
- 超商店員跟女友吵架後 隨即遭陌生人打傷
- 智慧城市產業聯盟 60企業捧場
- 北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國軍出新招 辦高中射擊比賽推廣全民國防
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分