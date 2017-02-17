許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
〔即時新聞／綜合報導〕司法改革國是會議首場分組會議將在下週一召開，司改國是會議副召集人、司法院長許宗力今天在法官論壇發表文章，針對外界質疑他推薦的司改律師代表民單「黑箱」、砍法官退休給付等問題一一澄清。另針對司改國是會議預計討論的人民參與審判議題，他也提前表態，坦言認為陪審制有嚴重違憲之嫌。
許：沒與副總統達成替代率6成共識
許宗力今傍晚在法官論壇PO文，首先針對他推薦5名民間司改會成員擔任律師代表、遭部分法官砲轟一事說明。他表示，司改籌備委員會決議5位律師由對司改積極建言的民間團體的律師中推薦，因此他很自然地就推薦民間司改會等民團的律師，「沒想到我踩到了地雷」，不知法官們痛恨民間司改會已到如此地步。但他仍認為，即使民間司改會批評法官有過當之處，但仍該有寬宏胸襟，允許他們參加司改國是會議。
針對法官退休給付的問題，許宗立強調，他早在正式就任司法院長之前，就透過秘書長等人與年金改革委員會主事者協調，先將法官退休金問題抽離年改委員會，留到司改國是會議討論。之後並已詢問過許多法官的意見，提出與總統府協商，讓府方知悉法官的超量工作負擔等問題，希望能得出人民與法官都能接受的合理方案。他強調，「絕無所謂早已經與副總統達成所得替代率6成之共識一事」。
許：將成立專責小組 讓司法與社會對話
關於司改國是會議討論的議題，許宗力承諾，他在每一議題都會適時提出司法院主張，盡力說服國是委員支持。他特別舉出許多法官們關心的人民參與審判問題，「我可以在此坦然向大家報告我的看法，至少我認為陪審制有嚴重違憲之嫌」，因為陪審制的判決是不附理由的，除非透過修憲，否則這樣的判決在正當程序面前站不住腳。
許宗力最後強調，絕大部分法官都非常認真與優秀，如何將法官實際的表現讓國人了解，有賴司法與社會對話管道的建立與暢通，因此，司法院將於近日成立專責小組，負責此一業務，讓司法的真實成為人民的感覺。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 全家環遊世界啟程！浩子爽等女兒問這句
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 《行政部門檢討》強制遊覽車裝動態資訊系統
- 蘭嶼核廢料 台電9年內遷離
- 學測成績今寄發 23校試辦直接錄取
- 退伍大叔假冒少將 北京政協想移民挨詐
- 機捷新北轉乘接駁 再添7線公車
- 中職》朱元勤、鄭鎧文砲打自己人 廖文揚挨2轟吞敗
- 2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6
- 陌生女子一句話震撼到他 失業父親打消跳河念頭
- 賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
- NBA》東部明星隊沒有中鋒 白邊抱不平
- 全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺
- 里長禁餵流浪貓 女罵白痴賠2萬
- 英國新鈔摻動物油 「葷鈔」遭13萬人聯署抗議
- 道奇開幕戰 除了他不做第二人想
- 表哥「四」不可當 國王1分氣走湖人
- 〈實現我的旅遊夢〉花小錢圓夢─巴黎經濟遊
- 社團法草案明訂 紅會等團體 須公開財務
- 送貨員「弄塌人行道」 建商斥：不知道這空心嗎！
- 不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 油加滿就送正妹香吻 網友跪求加油站地點
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- 老屋立面整理 鎖定新化、善化、麻豆
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 彰市建國陸橋停車格 民眾搶租
- 自由廣場》憑啥不讓俺入黨？
- 檢約談周繼弘、黃河清
- 自由談》大臣除了一張嘴
- 昇恆昌挺新南向 打造台灣深度之旅
- 3年手術5次／車禍缺骨5公分 顯微植骨擺脫噩夢
- 北市女子晚間跳樓身亡 警調查輕生原因
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
- （影音）大隻版艾瑪史東！渡邊直美嗨跳「拉拉鍊」經典曲
- 《勞倫斯運動獎》「牙買加閃電」、美體操天后 奪最佳運動員
- 陳其寬遺畫遭竊 自家助理幹的
- 健康充電站─癌症醫學講座
- 巴基斯坦清真寺遭IS炸彈客攻擊 至少45人死
- 非營利幼兒園 也增7間
標題：許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email