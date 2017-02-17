許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌

2017-02-17 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕司法改革國是會議首場分組會議將在下週一召開，司改國是會議副召集人、司法院長許宗力今天在法官論壇發表文章，針對外界質疑他推薦的司改律師代表民單「黑箱」、砍法官退休給付等問題一一澄清。另針對司改國是會議預計討論的人民參與審判議題，他也提前表態，坦言認為陪審制有嚴重違憲之嫌。

許：沒與副總統達成替代率6成共識

許宗力今傍晚在法官論壇PO文，首先針對他推薦5名民間司改會成員擔任律師代表、遭部分法官砲轟一事說明。他表示，司改籌備委員會決議5位律師由對司改積極建言的民間團體的律師中推薦，因此他很自然地就推薦民間司改會等民團的律師，「沒想到我踩到了地雷」，不知法官們痛恨民間司改會已到如此地步。但他仍認為，即使民間司改會批評法官有過當之處，但仍該有寬宏胸襟，允許他們參加司改國是會議。

針對法官退休給付的問題，許宗立強調，他早在正式就任司法院長之前，就透過秘書長等人與年金改革委員會主事者協調，先將法官退休金問題抽離年改委員會，留到司改國是會議討論。之後並已詢問過許多法官的意見，提出與總統府協商，讓府方知悉法官的超量工作負擔等問題，希望能得出人民與法官都能接受的合理方案。他強調，「絕無所謂早已經與副總統達成所得替代率6成之共識一事」。

許：將成立專責小組 讓司法與社會對話

關於司改國是會議討論的議題，許宗力承諾，他在每一議題都會適時提出司法院主張，盡力說服國是委員支持。他特別舉出許多法官們關心的人民參與審判問題，「我可以在此坦然向大家報告我的看法，至少我認為陪審制有嚴重違憲之嫌」，因為陪審制的判決是不附理由的，除非透過修憲，否則這樣的判決在正當程序面前站不住腳。

許宗力最後強調，絕大部分法官都非常認真與優秀，如何將法官實際的表現讓國人了解，有賴司法與社會對話管道的建立與暢通，因此，司法院將於近日成立專責小組，負責此一業務，讓司法的真實成為人民的感覺。