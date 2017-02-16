出席WHA？外交部：已向WHO表達出席意願
2017-02-16 11:34
［記者彭琬馨／台北報導］世界衛生大會（WHA）將於5月22日至31日於瑞士日內瓦召開，我國能否順利出席成各方關注焦點。外交部國際組織司司長徐佩勇表示，已向世界衛生組織（WHO）表達期盼受邀與會的立場，希望WHO能盡早寄發給台灣的邀請函。
WHO向來自三月開始會陸續寄發會員與觀察員的會議邀請函，我國去年因政黨輪替，時任衛福部長的林奏延遲至五月才收到邀請函，雖函中有「一中原則」等爭議性的內容，林奏延最後仍出席與會。
由於WHO二月初剛開完執委會確定今年會議的討論題目，日前就傳出醫界憂心我國今年無法順利出席大會。對此徐佩勇上午於例行記者會中強調，今年仍會全力爭取友邦、理念相近國家的支持，也已經向WHO表達台灣希望參與大會的立場。
媒體問及台灣表態後WHO的相關回應，徐佩勇說，「該做的我們都會做」，向對方表達意願後也要給對方作業時間，屆時將視情況發展再對外說明。
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