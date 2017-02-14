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NCC要求中廣繳回兩頻段 被裁准停止執行

NCC要求中廣交回音樂網、寶島網頻率，中廣不服聲請停止執行，台北高等行政法院今裁准中廣聲請停止執行案。仍可抗告。（記者楊國文攝）

2017-02-14  15:37

〔記者楊國文／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）要求中廣的寶島網、音樂網頻率，自今年3月1日起停用及繳回，並向NCC提交營運計劃變更的申請，中廣不服提起訴願，在訴願未確定前，同時逕行提出行政訴訟並聲請停止執行。

台北高等行政法院認為此案有急迫性、且將造成難以回復的損害，今天裁准中廣聲請的停止執行案，在行政訴訟本案確定前，應停止執行。NCC仍可抗告。

北高行政法院裁定指出，三月一日離今天已剩不到1個月，若核准廢止寶島網、音樂網頻率使用，將影響中廣營運和員工生計，因此有急迫性，此外，NCC將寶島網、音樂網頻率配予客委會、原委會，但目前客委會、原委會的軟、硬體均缺乏的情況下，並無在三月一日即有使用寶島網、音樂網頻率的必要，因此准予中廣聲請的停止執行案，對於公益並無重大影響。

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