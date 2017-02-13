高市長選舉有人動作大 邱議瑩：讓在位者不舒服

2017-02-13 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕下屆高雄市長選舉，民進黨已有5位立委表態參選，邱議瑩也在審慎評估中。邱議瑩今表示，參選是件神聖的事，考慮層面多，現階段最重要是勤跑基層、傾聽民意，她直言，很多人動作之大，難免讓在位者感到不舒服。

民進黨中評會今就童仲彥家暴案進行討論，針對高雄市長選舉，立委邱議瑩在主持會議前受訪表示，選市長除尊重民意，也要顧慮市長感受，她直言，「現在很多人動作之大，我想在位者心裡多少會有些不舒服」，自己還有兩年的時間，現應先做好本分，勤跑基層、傾聽民意。

另外，針對高雄市長陳菊今表示，明年選舉沒有指定接班人一事，邱議瑩說，陳菊非常照顧所有立委，「對我也不在話下」，她表示，陳菊從小看她長大，「我想我們感情深厚，其實不需要多言，她也一路提攜我、照顧我」。