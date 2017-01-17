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再挑戰一日雙塔？ 柯文哲：我鳴槍就好

2017-01-17  12:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲去年騎自行車從新北市富貴角燈塔出發，一路騎到屏東縣鵝鑾鼻燈塔，完成一日雙塔的自我挑戰。最近傳出柯P有意今年再度挑戰，但他今日公開說明，自己只要負責鳴槍就好。

據《TVBS》報導，柯文哲有感於一日雙塔讓自己太紅進而得罪太多人，才會讓民調直直落，再加上這項挑戰沒有很多人想像中那麼容易，還是需要練一下才能上陣，因此他笑稱這次只是去鳴槍而已。

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  • 台北市長柯文哲去年挑戰一日雙塔成功，他表示今年只負責鳴槍就好。（資料照，記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲去年挑戰一日雙塔成功，他表示今年只負責鳴槍就好。（資料照，記者劉信德攝）

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