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國民黨民調：76％民眾認為一例一休應重新修法

2017-01-17  11:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今公布針對「一例一休」議題的民調結果。國民黨民調顯示，有近6成民眾認為一例一休政策是「三輸」的說法，有超過7成6民眾認為一例一休造成許多問題，應重新修法，將相關配套措施完整納入，國民黨文傳會副主委洪孟楷說，政策錯了應趕快調整，若不改只會增加民眾反感。

國民黨今公布「一例一休」議題民調結果，在「同不同意行政院長林全表示修正勞基法是為了減少勞工工時，不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果的說法」的問題上，有27.7%民眾同意、56.2%民眾不同意；在「同不同意一例一休造成勞工薪水減少，雇主成本增加和消費者物價上漲三輸的說法」的問題上，有59%民眾同意、32.9%民眾不同意。

在「同不同意實施一例一休後，造成勞資關係緊張，雇主擔心被檢舉，勞工擔心領不到加班費休不到假的說法」的問題上，有60%民眾同意、30.7%民眾不同意；在「擔不擔心企業因半年調適期而不遵守一例一休的規定」的問題上，有43.2%民眾擔心、45.3%民眾不擔心。

在「同不同意目前一例一休造成許多問題，應該重新修法，將相關配套措施完整納入的說法」的問題上，有76.8%民眾同意、13.4%民眾不同意；在「同不同意蔡英文政府強行推動一例一休，時機不成熟，配套不周全，造成許多問題和弊病的說法」的問題上，有66.8%民眾同意、23.7%民眾不同意。

至於在「對於一例一休造成的影響，誰應該負最大的責任」的開放式問題上，有13.8%民眾回答是總統蔡英文、9.2%民眾回答行政院、7.3%的民眾回答雇主、7.1%民眾回答立法院、6.6%民眾回答行政院長林全、5.7%民眾回答勞動部、4.8%民眾回答民進黨、3.8%民眾回答是全民都要負責。

不過，在「實施一例一休後，對自己有沒有影響」的問題上，有50.6%民眾認為沒影響，認為有影響的民眾為46.3%，不到一半。

國民黨本次民調委託全國公信力民調公司，在1月6日至7日執行，加權後的成功樣本為1079個，在95%的信心水準下，最大誤差不超過正負2.98%。

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  • 國民黨文傳會副主委洪孟楷公布國民黨針對一例一休政策的民調結果。（記者林良昇攝）

    國民黨文傳會副主委洪孟楷公布國民黨針對一例一休政策的民調結果。（記者林良昇攝）

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