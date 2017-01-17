國民黨民調：76％民眾認為一例一休應重新修法
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今公布針對「一例一休」議題的民調結果。國民黨民調顯示，有近6成民眾認為一例一休政策是「三輸」的說法，有超過7成6民眾認為一例一休造成許多問題，應重新修法，將相關配套措施完整納入，國民黨文傳會副主委洪孟楷說，政策錯了應趕快調整，若不改只會增加民眾反感。
國民黨今公布「一例一休」議題民調結果，在「同不同意行政院長林全表示修正勞基法是為了減少勞工工時，不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果的說法」的問題上，有27.7%民眾同意、56.2%民眾不同意；在「同不同意一例一休造成勞工薪水減少，雇主成本增加和消費者物價上漲三輸的說法」的問題上，有59%民眾同意、32.9%民眾不同意。
在「同不同意實施一例一休後，造成勞資關係緊張，雇主擔心被檢舉，勞工擔心領不到加班費休不到假的說法」的問題上，有60%民眾同意、30.7%民眾不同意；在「擔不擔心企業因半年調適期而不遵守一例一休的規定」的問題上，有43.2%民眾擔心、45.3%民眾不擔心。
在「同不同意目前一例一休造成許多問題，應該重新修法，將相關配套措施完整納入的說法」的問題上，有76.8%民眾同意、13.4%民眾不同意；在「同不同意蔡英文政府強行推動一例一休，時機不成熟，配套不周全，造成許多問題和弊病的說法」的問題上，有66.8%民眾同意、23.7%民眾不同意。
至於在「對於一例一休造成的影響，誰應該負最大的責任」的開放式問題上，有13.8%民眾回答是總統蔡英文、9.2%民眾回答行政院、7.3%的民眾回答雇主、7.1%民眾回答立法院、6.6%民眾回答行政院長林全、5.7%民眾回答勞動部、4.8%民眾回答民進黨、3.8%民眾回答是全民都要負責。
不過，在「實施一例一休後，對自己有沒有影響」的問題上，有50.6%民眾認為沒影響，認為有影響的民眾為46.3%，不到一半。
國民黨本次民調委託全國公信力民調公司，在1月6日至7日執行，加權後的成功樣本為1079個，在95%的信心水準下，最大誤差不超過正負2.98%。
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標題：國民黨民調：76％民眾認為一例一休應重新修法
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