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詹啟賢選黨主席？ 媒體爆原來主要是這因素...

甫請辭國民黨副主席的詹啟賢認為，不能被動的等民進黨做不好，要先不讓國民黨邊緣化。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-01-14  09:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰開打！這次競爭相當激烈，國民黨前副主席詹啟賢也透露考慮是否參選，最快下週會表態，原來詹啟賢不希望國民黨在前副總統吳敦義，或是現任國民黨副主席郝龍斌的帶領下，又走回傳統老路子，而現任黨主席洪秀柱路線又與社會脫節，所以他才會決心「撩落去」。

目前已表態參選國民黨主席的人有洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、北農前總經理韓國瑜，競爭相當激烈，昨又傳出詹啟賢有意參選，他也坦承確正積極思考。

據《蘋果日報》報導，詹啟賢私下向友人表示，明年縣市長選舉和下屆總統大選，會是「國民黨復甦的關鍵」，縣市長的席次一定要比現在多，這樣2020才有重返執政的機會。

友人透露，詹啟賢認為，不能被動的等民進黨做不好、民眾不支持，要先不讓國民黨邊緣化，幫國民黨往好的方向走，就是幫台灣。

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