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川普將上任 沈呂巡：台灣能有效幫助美國

國民黨智庫舉行「川普的亞太戰略及衝擊」座談會。（記者呂伊萱攝）

2017-01-13  14:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國候任總統川普下週即將就職，分析川普的亞太戰略及對台灣的衝擊，前駐美代表沈呂巡認為我國對美態度應「自尊自重」，不要一廂情願認為川普會對台灣好，且要能向川普政府表示「我也能有效幫你」。

沈呂巡今出席國民黨智庫所主辦的「川普亞太戰略及衝擊」座談。沈呂巡分析，川普的願景，簡而言之是希望美國為世界唯一巨強，並希望亞太地區「軍力安全無堪慮，經貿利多滾滾來」。但實際上不論是中國崛起、北韓挑釁或是跨太平洋夥伴協定（TPP），都還看不到川普的應對之策。且在中東地區與反恐議題等層面上，美國皆需與中國合作，因此沈呂巡認為，美國不太可能「全面翻轉一中政策」。

但沈呂巡進一步表示，以全面布局來說，台灣對美國是「理想棋子」，惟我方對美態度應「自尊自重」，「想清楚自己要什麼」，不是對美國照單全收。他並強調政府應尋求在野黨共識，達到民主國家外交應有的「兩黨一致」。

沈呂巡也說到，我國不要只「倚美抗中」，或是一廂情願認為川普會對台灣好，應要能向川普政府表示「我也能有效幫你」。他指出，正如中國是美國第一大貿易逆差國，所以美國相當在意中國態度；我國則是中國最大逆差貿易夥伴，和中國做生意1年可以賺800到1000億美金，也是最了解中國的國家。另外，沈呂巡也提到我國每年至少為美國創造50萬個工作機會，台灣更透過台美全球合作暨訓練計畫架構，分擔美國的國際義務。

他建議，我國應強調這些優勢，告訴川普政府「我們才懂中國」，而且在多方面「可以幫助你」，他認為這些川普應該「聽得進去、而且會感謝台灣」。沈呂巡也建議政府利用台灣已是會員的全球政府採購商機專案（GPA），積極幫助台商爭取全世界的政府採購標，「這個市場有1兆5到2兆美元大」，在不確定的現狀中站穩腳步。

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