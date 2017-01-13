2018高雄市長選舉激烈 謝系立委各自有策略...
2017-01-13 06:57
謝系立委管碧玲（左）、趙天麟（右）兩人競爭相當激烈。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年高雄市長選舉相當激烈，民進黨各派系有不少人想出來選，有綠營人士私下透露，一不小心可能會造成擦槍走火，嚴重的話將撼動民進黨南部根基，目前同為謝系立委管碧玲與趙天麟都相當積極。
《時報周刊》報導，謝系立委管碧玲與趙天麟都想出來選，雖然是同一派系出身，卻互不相讓，動作積極的趙天麟打算在農曆年後，和幕僚一起南下部署競選團隊；管碧玲則是壓縮北部行程並減少電視通告，將重心放在經營高雄地方基層。
綠營人士透露，管碧玲和趙天麟最後勢必會經過派系內部協調，到時候駐日代表謝長廷的態度是關鍵，現在趙、管兩人都全力以赴，就為了爭取2018高雄市長之位。
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