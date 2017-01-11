批政府年金改革 洪秀柱：民進黨「荒腔走板」
2017-01-11 15:06
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日邀請全國教師工會總聯合會副秘書長羅德水專題演講「教師延退的問題」，國民黨主席洪秀柱表示，國民黨過去執政期間也曾推動年金改革，但最後功敗垂成，寸步難形，如今蔡政府上台，更是「一無是處」，給人「荒腔走板」的感覺。
洪秀柱表示，國民黨支持年金改革，但軍公教過去依循制度設計所被賦予的權利，也應該要被照顧，不能因為時空變化，污名化這些人的權益，而且改變制度的責任不在他們，因此國民黨堅持「沒有尊嚴，就沒有改革」，反對蔡政府這種貼標籤式的政治惡鬥，躁進、民粹式的作為，以及製造職業別之間的衝突。
洪秀柱指出。國民黨將儘速提出年金改革版本，與各界討論，雖然立法院國民黨團只有三十五席，人數較少，但相信只要版本內容合理，能夠永續、有配套，是讓年輕人看得見未來的改革，就可以獲得社會多數認同，因此黨版方案將以全面監督、全面改革、一視同仁、世代共榮等四原則，提出好的版本。
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