顧立雄親訪藍委溝通 特別費全刪變對半砍
2017-01-10 22:01
〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對106年度中央政府總預算案，國民黨提出四千多件預算刪減凍結案要在臨時會進行表決，上週四經朝野協商，立院國民黨團態度軟化，同意讓行政部門向各提案立委說明，再決定是否撤案。今日下午黨產會主委顧立雄親自拜訪藍委孔文吉，雙方溝通後，孔最後同意15萬8千元首長特別費，折衷只刪一半。
刪黨產會特別費的案由指出，黨產會主委顧立雄上任至今對外發言屢屢失當，對特定政黨行清算鬥爭之實，於公開媒體上放話，要讓特定政府一毛錢都領不到...爰此該特別費新台幣15萬8千元應全數刪除，以為告誡警惕！
國民黨立委孔文吉說，顧立雄的四位助理全在黨產會以約聘僱人員方式任用，此人事酬庸、黨政不分，影響社會觀瞻甚鉅，自己提案刪除黨產會四分之一人事費，顧雖來親自拜託，特別費仍堅持刪除二分之一。
此外，台灣省政府諮議會官員今日也至其他藍委國會辦公室說明預算用途，請求不要「刀刀見骨」將業務費用全刪，但提案方認為省諮議會早已虛級化，不應再浪費國家公帑。
而立法院各黨團本週四將針對106年度中央政府總預算案進行朝野協商，國民黨所提之相關預算刪減凍結案，尚須經黨團協商及院會三讀才能定案。
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