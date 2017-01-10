蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
2017-01-10 05:58
蔡英文總統「英捷專案」在當地時間9日下午離開宏都拉斯，訪尼加拉瓜，蔡英文離開前與宏國總統葉南德茲舉行雙邊會談。（記者蘇永耀攝）
〔特派記者蘇永耀／宏都拉斯報導〕蔡英文總統「英捷專案」在當地時間9日下午離開宏都拉斯，訪尼加拉瓜，稍早並與宏國總統葉南德茲舉行雙邊會談，會後兩人共同召開記者會，強調兩國已有友好的外交關係，進入到以經貿關係為主的新階段。
蔡總統也同意，將針對農業、紡織、觀光、農產品加工等產業，與宏國積極合作，並推廣微型產業經驗。由於台灣獎學金辦理成效良好，我方也將擴大名額，宏國也將成立基金專款補助。
在離開宏國前，葉南德兹也盼望蔡總統將宏都拉斯當成永遠的家，中午並以國宴款待訪問團。
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