蔡丁貴毀銅像案要撤告 南市議會國民黨團：將告賴清德瀆職

蔡丁貴文被控於2014年2月22日拉倒位於台南湯德章紀念公園的孫文銅像。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-01-09 20:11

〔記者蔡文居／台南報導〕自由台灣黨黨主席蔡丁貴因於2014年拉倒台南湯德章紀念公園的孫文銅像，經台南市政府移送，蔡被法院依毀損罪，判拘役40天，與前案合併執行減為25天確定。另民事求償部分，市府已於去年委請律師表達撤告，但遭蔡拒絕。南市議會國民黨團今天表示，蔡毀損公物，民事卻要撤告，黨團將控告賴清德凟職。

國民黨團發言人蔡育輝表示，蔡丁貴毀損的國父銅像是公眾財，台南市政府有責任為全體市民守護公有財產，結果台南市政府在輿論下，當時對公然毀損國父銅像的蔡丁貴提出刑事附帶民事告訴，結果現在刑事判決出爐，才知道市府已悄悄的撤銷民事求償。

蔡育輝說，為修復被毀損的國父銅像已花費50幾萬，賴清德市府團隊理當求償，結果卻公器私用，讓人遺憾，市府既然違反法律規範，國民黨團不會縱容讓賴清德團隊開此惡例，將會對賴清德市長提出瀆職告訴。

南市府則表示，蔡丁貴教授毀損湯德章公園銅像一案，由於受損標的乃市府財產，如果沒有相關作為，公務員可能涉及相關缺失，因此依法對蔡提起毀損告訴，並附帶民事賠償，刑事部分法官已經判處拘役確定；至於民事部分，市府考量刑事案件已判決有罪，且處以適當之刑，站在管理公園的公部門立場而言，應該已盡管理、維護市府財物之職責。

市府表示，本件民事案件，且既然是「附帶」請求的民事案件，就沒有一定要蔡丁貴等人賠償；再者，市府每年預算中有一部分，可使用於公園管理、維護的支出上，其中就包含類似事件修理財物費用的支出，因此不需另外請求蔡丁貴等人賠償，因此市府在去年5月18日，市府所聘請的律師建議撤回民事起訴，但同年6月28日民事開庭審理時，蔡丁貴不同意撤回。