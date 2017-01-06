致贈「獼猴瓶」不宜？外交部：備有西文說明吉祥寓意

2017-01-06 13:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文明將啟動「英捷專案」，出訪我中美洲4友邦。但將致贈薩爾瓦多總統的伴手禮「獼猴瓶」卻遭批評不合當地文化，外交部今回應表示，禮品備有西班牙文說明，可使受禮者瞭解「獼猴瓶」祝賀長青長壽的吉祥寓意。

總統府日昨天公開8件將致贈友邦元首與元首夫人的伴手禮，其中送給薩爾瓦多總統桑契斯的是出自安達窯的「長壽台灣獼猴瓶」，寓含長青長壽的吉祥意義。然而此件伴手禮卻遭曾任中時特派、現為BBC中文網特約記者的郭篤為撰文批評不符當地文化。

郭篤為指出，「老猴」是中美洲罵人「老番癲」的字眼，而總統府送給薩爾瓦多總統的禮物「竟是一個爬滿老猴的花瓶」，他並嘲諷表示這可能讓台薩邦誼出現危機，說道「我們拭目以待，亂舞群猴會不會讓外交險區大清倉」。針對該項批評，涉外人士表示，向中南美洲人士查證過，「還真沒有人聽過這種說法」，提到猴子，他們多是想到聰明快捷等印象，沒有不好的寓意。

外交部則回應說明，禮品備有西班牙文說明，可使受禮者瞭解該項藝術品的特殊意義。此次準備該項禮品，是源於桑契斯總統與蔡總統兩人生肖同樣屬猴，因此準備手工彩繪「松樹」與「台灣獼猴」意象的精緻藝術品「長壽台灣獼猴瓶」，作為見面禮，富有祝賀桑契斯總統長青長壽、兩國邦誼永固的吉祥寓意。