自自冉冉引熱議 林瑞明：等總統府問我

林瑞明說，在總統府問他之前，不會對「自自冉冉」一事表示意見。（記者劉婉君攝）

2017-01-04 13:07

〔記者劉婉君／台南報導〕總統府春聯「自自冉冉」引發各界熱議，更傳出國家教育研究院將討論是否將「自自冉冉」列入教育部重編國語辭典中，《賴和全集》的主編林瑞明對此表示，「總統府還沒問過我的意見，我等總統府問。」

林瑞明今天出席國立成功大學歷史文物館重啟新貌活動，並應邀吟誦他的作品「熱蘭遮城序詩」，致詞時提到當時在成大任教期間，獲得2000元美金的研究經費進行賴和研究並發表成果。

不過，面對記者詢問他對連日來的討論及「自自冉冉」列入國語辭典的看法，林瑞明簡短表示，總統府當初選用什麼也沒通知他，他事前都不知道，總統府迄今還沒有問過他的意見，在總統府問他之前，他不表示意見。