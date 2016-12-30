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恆春所會預算大戰 恆春鎮長嗆「有赤字就辭職」

2016-12-30  15:53

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕恆春鎮所會不和持續「大戰」，繼互砍水電費及總預算後，今早的追加預算臨時會中，鎮代會針對公所「先斬後奏」已執行的預算，以收支平衡為由全數刪除，引發鎮長盧玉棟不滿，除了找來大批里長及居民列席，還大嗆「鎮庫保證盈餘，如決算有赤字，願意辭職負責。」

恆春鎮代會今日召開臨時會，進行105年度總預算追加（減）預算案審議，在主席周志仲、副主席李建華、鎮代盧榮士、吳啟春、蔡新將強勢表決下，認為鎮庫仍有兩千多萬元虧損，以「收支平衡」為由，通過刪除預算追加約1698萬元。

盧玉棟對此甚表不滿，會中數度舉手抗議，並保證鎮公所財源沒有問題，強調決算時「如有赤字一元，願意辭職下台」，他說，鎮代會連路燈設置、水溝清淤及70歲以上敬老禮金都刪除，不顧民生及社會福利，著實令人遺憾。

鎮代會主席周志仲及副主席李建華表示，鎮代會在106年度的總預算中，對於社會福利及民生預算都沒有刪減，這次追加（減）預算案刪除的金額，都是鎮公所沒有尊重鎮代會，「先斬後奏」的執行項目，加上預算背後都蓋主祕代行的鎮長「甲」章，鎮長對於預算都不敢背書，豈能要求鎮代會通過。

李建華強調，盧玉棟屢次強調「鎮庫保證盈餘」，但會議中卻沒有任何公文書函證明，鎮代會為了捍衛鎮民荷包，必須刪減沒有必要的預算追加，對於明年度預算執行，仍希望鎮公所尊重鎮代會職權，勿率意執行後才要求鎮代會追加。

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  • 恆春鎮代會罕見大批里長及居民列席，原來是所會大戰，鎮長盧玉棟動員大批里長及居民來現場助聲勢。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮代會罕見大批里長及居民列席，原來是所會大戰，鎮長盧玉棟動員大批里長及居民來現場助聲勢。（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春鎮長盧玉棟嗆「如果決算有赤字就辭職」（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮長盧玉棟嗆「如果決算有赤字就辭職」（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春鎮代會副主席李建華要求鎮公所不要「先斬後奏」，先執行後才要鎮代追加預算。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮代會副主席李建華要求鎮公所不要「先斬後奏」，先執行後才要鎮代追加預算。（記者蔡宗憲攝）

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