張小月：台灣與梵蒂岡關係穩定

2016-12-28 10:04

〔記者蕭婷方／台北報導〕台聖斷交後，外傳我國友邦國梵蒂岡與中互動密切，恐成下一個斷交國。曾任外交部次長的行政院大陸委員會主任委員張小月今表示，「評估台灣與梵蒂岡關係鞏固」。

張小月回應親民黨立委陳怡潔針對台聖斷交看法，她表示，台聖斷交就預料中聖將建交，從歷史軌跡看起來，很多國家遊走在兩岸之間。

張小月也被詢及是否有新的邦交國名單？張小月強調，對我們來說要爭取新的邦交國不願意拿金錢外交，不要走過去的老路，陷於邦交競賽。

此外，張小月上午在立法院受訪被問到總統蔡英文是台灣還是中華民國總統？張小月答，蔡英文是根據憲法選出來的總統，但是在國際媒體，BBC、CNN都稱我們是台灣；至於稱謂，一切依法令規章、典章制度處理。國家處境特殊，兩岸部分就是根據中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例與典章制度處理。