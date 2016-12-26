藍委搞錯報告內容 尤美女1秒打臉
2016-12-26 10:13
〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日審查婚姻平權法案，國民黨立委孔文吉在發言時表示，這次修法最讓反對團體恐慌的，就是《民法》的稱謂會有修改，並痛批司法院的報告也退守了跟著改稱謂。不過，民進黨立委尤美女隨後打臉，解釋這份報告是在描述稱謂不會遭到修改，而孔文吉是會錯意了。
孔文吉站上發言台後，直指婚姻平權法案會改變的就是社會核心價值，影響到親屬的稱謂和家庭結構。他認為萬一把《民法》的稱謂修改，也就是男女改雙方、夫妻改配偶、父母親改雙親、夫或妻改成配偶的一方、夫妻改成配偶的雙方、祖父母改成二親等直系血親尊親屬，那整個家庭的制度就是被完全摧毀
孔文吉批評，這樣豈不是以後爸爸不能叫爸爸，父親不能叫父親，只能講雙方或者雙親，這是大家最恐懼的事情。所以不能為了同性婚姻法案，摧毀整個社會的核心價值，但他不反對同性婚姻專法，讓他們也有婚姻的權利。而最讓他不滿的是，司法院的報告已經退守了，也跟著在改變稱謂。
孔文吉結束發言後，擔任召委的尤美女解釋，孔文吉對司法院的報告是誤解了，上面是寫說尤美女等人的法案能避免大量修改民法文字，如可以避免將夫妻修正成配偶、父母親修正為雙親，所以這份報告是在講尤美女的版本不會修改稱謂，並不是在講稱謂會有改變。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 傅崐萁就職7週年 誓言「掃除地方垃圾」
- 民法修正案 邱太三：明年二月提同性伴侶法
- 高度爭議法案 反同婚團體：冷靜下來，事緩則圓
網友回應
熱門新聞
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 白宮最後耶誕夜 歐巴馬感性談「包容」
- 台日高中棒球菁英賽／曾連投10K 竹田祐「94狂」
- F奶女優「三上悠亞」跳戀舞 太甜美網友都瘋了
- NBA》杜蘭特輸球就是爽？魏少衝出球場忘情大叫（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND monitoring Chinese naval vessels
- 花毯節充氣小馬引人潮 竟不到1天就陣亡
- 劉曉波遭囚7週年 港人遊行要求釋放
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 襲胸裝沒事逛夜市 路人圍住報警送辦
- 同志伴侶證 今起開放申請
- 教宗發表耶誕文告 呼籲終止敘利亞內戰
- 遊南庄走馬看花 鄉長：旅客需再教育
- 徐若瑄產後首獻聲 背歌詞備戰上《紅白》
- 納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件
- 星期專訪》中研院長廖俊智︰急盼萬靈丹 台灣恐走偏
- 興航兩岸航線時間帶 恐遭中國收回
- 職域轉換 規劃採年資併計、年金分計
- 德國發現二戰1.8噸未爆彈
- 桃市》走「全台最長吊床式吊橋」 等明年中
- 混進喜宴白吃白喝 順手偷走18萬元相機
- 休傑克曼聖誕驚魂記 下海游泳驚遇大白鯊
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 甩婚變大吃大喝 謝欣穎：不要再說我沒吃東西！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- 若台海戰爭爆發 中官媒：台美合作也贏不了中國
- 曾淑美／同詩於一代 － 關於吳介民，和他的詩
- 貝克漢踢球一把罩 洗手做羹湯廚藝了得
- 聯國通過中止屯墾案 以進行報復
- 墨西哥血腥耶誕節 1天內13人疑遭幫派屠殺
- 留住人才 陳添枝︰新創 打造年輕人舞台
- NBA》耶誕大戰火藥濃 勇士更衣室被貼挑釁海報
- 〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
- 南投4場茶賽展售 同日登場較勁
- 把仇恨化為甜蜜 挺同廣告遞出橄欖枝
- 袁惟仁簽字離婚 黃安落井下石「長得那麼醜」
- NBA》柯瑞MVP身手不再？柯爾：他還在適應中
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍委搞錯報告內容 尤美女1秒打臉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分