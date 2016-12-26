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藍委搞錯報告內容 尤美女1秒打臉

2016-12-26  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日審查婚姻平權法案，國民黨立委孔文吉在發言時表示，這次修法最讓反對團體恐慌的，就是《民法》的稱謂會有修改，並痛批司法院的報告也退守了跟著改稱謂。不過，民進黨立委尤美女隨後打臉，解釋這份報告是在描述稱謂不會遭到修改，而孔文吉是會錯意了。

孔文吉站上發言台後，直指婚姻平權法案會改變的就是社會核心價值，影響到親屬的稱謂和家庭結構。他認為萬一把《民法》的稱謂修改，也就是男女改雙方、夫妻改配偶、父母親改雙親、夫或妻改成配偶的一方、夫妻改成配偶的雙方、祖父母改成二親等直系血親尊親屬，那整個家庭的制度就是被完全摧毀

孔文吉批評，這樣豈不是以後爸爸不能叫爸爸，父親不能叫父親，只能講雙方或者雙親，這是大家最恐懼的事情。所以不能為了同性婚姻法案，摧毀整個社會的核心價值，但他不反對同性婚姻專法，讓他們也有婚姻的權利。而最讓他不滿的是，司法院的報告已經退守了，也跟著在改變稱謂。

孔文吉結束發言後，擔任召委的尤美女解釋，孔文吉對司法院的報告是誤解了，上面是寫說尤美女等人的法案能避免大量修改民法文字，如可以避免將夫妻修正成配偶、父母親修正為雙親，所以這份報告是在講尤美女的版本不會修改稱謂，並不是在講稱謂會有改變。

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  • 民進黨立委尤美女解釋，孔文吉是誤解司法院報告的意思，裡面是講尤美女等人的法案不會修改家庭稱謂。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    民進黨立委尤美女解釋，孔文吉是誤解司法院報告的意思，裡面是講尤美女等人的法案不會修改家庭稱謂。（資料照，記者涂鉅旻攝）

  • 國民黨立委孔文吉懷疑婚姻平權法案會改變的就是社會核心價值，影響到親屬的稱謂和家庭結構。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨立委孔文吉懷疑婚姻平權法案會改變的就是社會核心價值，影響到親屬的稱謂和家庭結構。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 同志婚姻 同性婚姻 婚姻平權 孔文吉 尤美女
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