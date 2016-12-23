外長坦承：台灣參與國際組織要北京允許 否則有困難
2016-12-23 19:01
〔記者施曉光／台北報導〕監察委員今天巡察行政院，委員會召集人包宗和會後轉述，對於我國參與國際組織所面臨的困境，外交部長李大維當場坦承，我國如要參與其他國際組織，「除非獲得北京方面的允許，否則確有相當困難。」
監察院長張博雅今天上午率領全體監察委員巡察行政院，就許多社會關注議題提出意見，並建議修正五十九項法規，傍晚結束巡察後，張博雅與監院七個常設委員會召集人共同召開記者會說明監委詢問以及行政院部會首長的回應。
包宗和在會中表示，近期我國推動參與國際組織所面臨的困境及挑戰，主要受到兩岸關係的變化、中國在各類型國際組織的影響力漸增強，以及美國總統當選人川普的亞太政策轉變等因素影響，他建議政府應思考如何與中國大陸展開善意對話及溝通，務實推動參與國際組織及相關活動。
根據包宗和轉述，李大維回應表示，中華民國在國際間的困境，主要受限一九七一年聯合國大會第二七五八號決議，以及中國在國際間堅持的「一中原則」影響，我國除現已參與的APEC等國際組織外，如果要參與其他國際組織，「除非獲得北京方面的允許，否則確有相當困難。」
據轉述，李大維還說，國際間不乏與我國理念一致的國家，例如美國及歐洲國家，對我們表示支持及聲援，川普的確將對亞太地區帶來許多未知的變數，未來我國將加強經貿整合及各種雙邊談判，並重新統整外交戰略資源，以利應對新的國際局勢。
行政院長林全則在總結時表示，政府將依據蔡英文總統所揭示的「踏實外交，互利互惠」外交新思維，以靈活、彈性的作法，持續推動我國積極參與國際組織相關工作。
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