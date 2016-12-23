為了這目標再戰2018！ 柯P表態：努力爭取連任

柯文哲為了理念和目標，決定再戰！（資料照，記者陳志曲攝）

2016-12-23 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市首長選舉越來越近，外界關注台北市長柯文哲是否會再出來選，如今他終於鬆口再拚連任，他希望能完成「改變企業文化」的目標，所以絕對會努力爭取！

柯文哲接受《新頭殼》專訪，他強調自己堅持「不為短期利益犧牲長期利益，不以個人利益犧牲眾人利益」的理念，他認為很多政治人物都過度包裝，很多事情不敢做，也不敢表達意見，但他不願意這樣。

柯文哲也解釋，他口中的企業文化，像是他進入市府後，發現在重大工程的預算追加上常會有很多「複雜的政商關係」，這是他最想改變的，但誠實的編列預算不是1年就可以完成，所以他想爭取連任，改變企業文化。

柯文哲指出，會努力爭取連任，因為4年真的沒辦法完成他的目標，他也不打算去選總統，他感慨地說，「常常是選上市長就想選總統，選上第一任就想第二任，永遠有理由讓自己軟弱，永遠有理由讓自己退卻。」

柯文哲坦言，不知道可不可以連任，但是他絕對會盡力去做，畢竟謀事在人、成事在天。